Oxfordska univerza raziskuje učinkovanje cepiva AstraZenece pri otrocih

Cepivo AstraZenece sicer temelji na oslabljeni različici prehladnega virusa šimpanzov. Vsebuje genski material iz površinske beljakovine, s katero se virus sars-cov-2 pritrdi na človeške celice.

Z njim že več tednov cepijo odrasle v Veliki Britaniji, uporablja pa se tudi v drugih državah. Namestnik glavnega britanskega epidemiologa Jonathan Van-Tam je nedavno sporočil, da trenutno poteka več raziskav v smeri razvoja cepiv za otroke.

Za covidom-19 sicer zbolevajo večinoma starejši ljudje, a po ocenah združenja britanskih pediatrov lahko ta bolezen povzroči težko obolenje tudi pri nekaterih otrocih. Kakšna je vloga otrok pri prenašanju virusa, še ni znano.

Evropska agencija za zdravila (Ema) je konec januarja odobrila uporabo cepiva švedsko-britanske farmacevtske družbe AstraZeneca proti covidu-19 za osebe, starejše od 18 let. To je tretje cepivo proti covidu-19, ki ga je odobrila Ema. Decembra lani je odobritev dobilo cepivo Pfizerja in BioNTecha ter januarja cepivo Moderne. Ti sta za razliko od cepiva AstraZenece mRNA cepivi in zahtevata stroge pogoje za hranjenje.