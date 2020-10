Oxfordsko cepivo povzroča močan imunski odziv pri starejših

Cepivo sproži zaščitna protitelesa in T-celice pri starejših starostnih skupinah, navaja časnik in dodaja, da naj bi bile podrobnosti raziskav kmalu objavljene.

Že julija so sicer sporočili ugotovitve, da je cepivo povzročilo močan imunski odziv pri skupini zdravih odraslih, starih od 18 do 55 let. Toda strokovnjaki opozarjajo, da pozitivni testi imunogenosti ne zagotavljajo, da se bo cepivo na koncu izkazalo za varno in učinkovito pri starejših ljudeh.