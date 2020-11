Oxfordsko cepivo pokazalo 60- do 90-odstotno učinkovitost

Pa vendar bo oxfordski izdelek cenejši, prav tako pa ga bo lažje distribuirati. To pomeni, da bo pri zaustavljanju epidemije cepivo vseeno odigralo pomembno vlogo, če ga potrdijo regulatorji. Oxfordski raziskovalci so v desetih mesecih opravili raziskovalno delo, za katerega bi sicer v normalnih pogojih potrebovali desetletje.

Učinkovitost oxfordskega cepiva je kot kaže nižja od tistih, ki so jih izdelali pri Pfeizerju in Moderni.

Kaj je pokazalo testiranje?

V fazi preizkušanja na ljudeh je sodelovalo 20.000 prostovoljcev, polovica iz Velike Britanije ter polovica iz Brazilije. Covid-19 se je pojavil pri 30 ljudeh, ki so prejeli dva odmerka cepiva ter 101 primeru tistih, ki so prejeli placebo. Raziskovalci so potrdili 70 odstotno učinkovitost.

Zanimivo pa je, piše BBC, da je učinkovitost cepiva zrasla na 90 odstotkov pri tisti skupini prostovoljcev, ki je najprej prejela polovično, nato pa polno dozo. Trenutno še ni znano, zakaj je do tega prišlo.