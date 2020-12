OZS: Delo na črno v polnem razmahu, zahtevamo takojšnje odprtje dejavnosti

"Pričakovali smo, da bo vlada minuli četrtek odprla cvetličarne, frizerske in kozmetične salone, neživilske trgovine, delno gostinsko dejavnost in nekatere druge storitvene dejavnosti," je na seji poudaril predsednik OZS Branko Meh . Ker se to ni zgodilo, so obrtniki in podjetniki zelo razočarani.

Na seji so izrazili ostro nasprotovanje izjavi direktorice Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak , ki je v nedeljo za TV Slovenija omenila možnost, da bi covid-19 šteli kot poklicno bolezen. "Tega ne bomo dopustili," so bili soglasni.

Cvetličarji in vrtnarji pa medtem opozarjajo na nelojalno konkurenco. Medtem ko sami ne smejo poslovati, namreč trgovine in bencinski servisi lahko prodajajo rože. "To je povsem nelogično, saj v cvetličarnah ni nikoli toliko ljudi na enem mestu kot denimo v živilskih trgovinah," se je čudil predsednik sekcije cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS Simon Ogrizek.

Tudi gostinci so na robu obupa, je povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar."V gostinstvu je tako, da če neka jed ni dobra, zamenjamo recept ali kuharja. Tudi vlada bo morala spoznati, da ukrepi ne učinkujejo in bo treba zamenjati ljudi, ki o ukrepih odločajo. Sicer bo treba zamenjati dirigenta," je predlagal.

Da so rezerve med obrtniki in podjetniki že zdavnaj pošle, pa je poudaril predsednik območne obrtne zbornice Murska Sobota Vlado Mandič. Za primerjavo je navedel sosednjo Avstrijo, ki z današnjim dnem odpira frizerske salone, pri nas pa se bo delalo na črno.

Če obrtniki ne bodo delali na črno, ne bodo imeli denarja in bodo odpuščali ter zapirali svoja podjetja, je pojasnil Mandič. Predsednik območne zbornice LogatecBogdan Oblak pa je dodal, da delo na črno opravljajo tudi zaposleni, ne le nosilci dejavnosti.

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je bil kritičen do ukrepov za prevoznike. "Promet ima obljubljeno pomoč prek SID banke, pa še vedno nismo prišli do tega denarja, tovorni promet niti ficka," je dejal in dodal, da evropske države prevoznikom ponujajo pomoč v obliki nepovratnih sredstev. "Pri nas pa govorimo o skladu za ugodne kredite, pa še tega nimamo,"je dodal.