OZS: Izjeme od karantene na domu naj veljajo tudi za gospodarstvo

Skokovit porast okuženih, s tem pa tudi karanten, je predvsem malo gospodarstvo spet postavil pred težak izziv. Kot smo že poročali, so bila številna podjetja, ki svojim zaposlenim dela od doma ne morejo zagotoviti, kot so gostilne in hoteli, primorana skrajševati odpiralni čas. Nekateri lokali ali manjši trgovci, ki imajo malo zaposlenih, so morali ob pojavu okužbe na delovnem mestu za nekaj časa celo zapreti svoja vrata. Tisti, ki jim delavce še uspe razporediti, pa se soočajo z drastičnim padcem prometa.

Obrtna zbornica Slovenije (OZS) je zato na vlado naslovila pobudo, naj med izjeme od karantene na domu uvrsti tudi zaposlene v gospodarstvu, in sicer pod enakimi pogoji kot to velja za zaposlene v šolstvu in zdravstvu. "Obrtniki in podjetniki nas pozivajo, da bi enako kot v šolstvu veljalo tudi za zaposlene v gospodarstvu. Zlasti v dejavnostih, kjer imajo malo zaposlenih, lahko nastane problem, če morajo iti vsi v karanteno. V tem primeru nam ne preostane drugega kot da zapremo podjetje za ta čas. Želimo, da se to reši na način, kot to velja za zaposlene v šolstvu," je ob tem poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Na OZS namreč menijo, da bi morali zdravi ljudje, ki nimajo simptomov in so na hitrem testu negativni, ostati v delovnem procesu, in sicer pod pogojem, da se sedem dni od visoko tveganega stika vsakodnevno testirajo. "Na ta način bi še vedno zagotavljali varno in zdravo delovno okolje, obenem pa bi proizvodni procesi lahko nemoteno tekli naprej," je še pojasnil Meh.

"Delovne sile ni moč zaposliti in zato prihaja do zaprtja lokalov. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da opažamo, da so lokali prazni, saj so ljudje previdni in se bojijo, da se ne bi okužili," je razmere v gostinstvu komentiral Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. "Zato predlagam, da vlada oziroma ministrstva intervenirajo," je dodal.