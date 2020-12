OZS poziva k odprtju dejavnosti in zajezitvi dela na črno

Številnim podjetnikom zmanjkuje denarja za nakup osnovnih eksistencialnih potrebščin. Kot pravijo, ne delajo na črno zato, da bogatijo, ampak, da preživijo.

V Obrtno-podjetniški zbornici menijo, da bi bilo mnogo bolje izvajati storitve pod nadzorom in ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov, s čimer bi zmanjšali tveganje za prenos okužb s covid-19. "Restavracije, lokali, frizerski, kozmetični saloni in druge storitvene dejavnosti so z odlokom zaprte že več tednov, epidemiološka slika pa se kljub temu ni izboljšala. To pomeni, da zaprtje dobršnega dela gospodarstva ni prineslo pričakovanih rezultatov. V OZS zato predlagamo drugačen pristop, in sicer, da odpremo dejavnosti in s tem zajezimo delo na črno ter zmanjšamo tveganje za prenos okužb,"je prepričan predsednik OZS Branko Meh.



V OZS se obenem ne strinjajo z rezultati raziskave NIJZ, da se virus najbolj širi na delovnih mestih. Ti rezultati namreč temeljijo na izjavah zaposlenih, ne izjavah delodajalcev. "Dejstvo je namreč, da se okužbe širijo na zasebnih druženjih in pri opravljanju storitev na črno, ki so zaradi zaprtja v polnem razmahu. V naših podjetjih in obratovalnicah pa upoštevamo stroge zaščitne ukrepe in je tveganje za prenos okužb minimalno," še poudarja Meh.



Zato predlagajo drugačen pristop in takojšnje odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, kemičnih čistilnic, trgovin, avtopralnic, cvetličarn, vrtnarij in drugih dejavnosti, ki so sedaj zaprte.

Delnega odprtja si želijo tudi gostinci, ki menijo, da bi bilo bolj varno in predvsem bolj zdravo, da bi delavci pojedli topel obrok za mizo v lokalu, kot na primer v kombijih, kjer ni ustrezne razdalje, ali po gradbiščih, kjer je sedaj že mrzlo. "Predlagamo, da gostinci lahko za zaključeno skupino delavcev torej omogočijo vsaj topel obrok v prostorih gostinskega lokala za mizo na toplem, ob tem pa poskrbijo za ustrezno zaščito ter da se delavci različnih podjetij ne mešajo med sabo." Pri OZS so prav tako prepričani, da gostinski lokali nikoli niso bili vir okužb ter pozvali, naj se gostincem omogoči vsaj delo na terasah lokalov ter za podjetja s pogodbami.