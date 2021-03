OZS poziva vlado, naj dovoli delati malim obrtnikom in podjetnikom

Predsednik OZS Branko Mehje ob tem izrazil skrb in razočaranje, ker so storitvene dejavnosti ponovno zaprli. "Ne moremo pristati na tezo, da je možnost okužb v malih delavnicah in salonih večja kot v velikih proizvodnjah s petsto ali tisoč zaposlenimi. Zato smo izjemno razočarani, da je vlada zaprla posamezne storitvene dejavnosti. Naši člani nam sporočajo, da si bolj kot ukrepe pomoči želijo delati."

Ministra za delo Janeza Ciglerja Kraljapa je ob tem opozoril, da bodo številni zaradi zapiranja dejavnosti izgubili delo. "Na vladi bo treba izpostaviti to, da je treba z virusom živeti in delati. Ne pristajamo več na to, da bo vlada zapirala male obrtnike in podjetnike. Evropa pravi pomisli najprej na male, pri nas pa smo mali zapostavljeni. Če pa smatrate, da je bolezen tako huda, potem zaprite vse, celotno gospodarstvo in ne zgolj male," je bil jasen Meh.

Minister je na očitke o neenakopravnem položaju odgovoril le, da razume tudi male podjetnike in obrtnike, a da je vlada z ukrepi ohranila 300.000 delovnih mest. "Trend brezposelnosti pada, junija je pričakovati priliv na trg dela, če se bodo razmere normalizirale," je poudaril. Po podatkih Evropske komisije je Slovenija z evropskimi sredstvi uspela ohraniti ogromno delovno mest, kar je po mnenju ministra izjemen rezultat.

Da so razmere v panogi gostinstva in turizma, kjer so zaprti že sedem mesecev in pol, zares kritične, je na seji poudaril Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS. "Vsak mesec zaprtja pomeni približno 8,3-odstotni upad prometa. Glede na pogoje v interventnem zakonu to pomeni, da bi bili do povračila za izpad prometa upravičeni zgolj tisti, ki so bili popolnoma zaprti, denimo nočni klubi. Naši gostinci pričakujejo nadomestilo za izpad prometa in drugačne pogoje v ukrepih pomoči. Številni gostinci bodo namreč prav zaradi pogoja 50-odstotnega upada prihodkov izključeni iz vseh ukrepov," je pojasnil Cvar. Na to je minister odgovoril, da bo poskušal pomagati, so že sporočili za javnost.

Minister je priznal, da vsebine zakona ne pozna, da pa bo skušal pomagati. Da bi lahko gostinci nemoteno varno poslovali, pa je poudaril tudi Drago Delalut,predsednik ZDOPS. "Vendar nas zelo skrbi, ker ne bomo imeli kadra, ko bomo naše obrate ponovno odprli. Naši zaposleni imajo kredite in potrebujejo socialno varnost. Zato naš kader beži v druge panoge. Dovolite nam delati," je pozval Delalut.

Predsednik Meh je na seji izpostavil tudi dolgoletno zahtevo zbornice, da bi omogočili nadaljevanje dejavnosti tudi upokojenim obrtnikom, pri čemer bi lahko ohranili polno pokojnino, še sporočajo iz OZS. "Podobno, kot je to omogočeno profesorjem in doktorjem. Tu smo ponovno v neenakopravnem položaju, kar je nedopustno,"je poudaril Meh.