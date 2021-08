OZS: Stroške testiranj naj krije država

"Seveda si vsi v malem gospodarstvu želimo, da ne bi bilo novega vala epidemije in da bi lahko normalno poslovali. V storitvenih dejavnostih medtem že zdaj veljajo strogi zaščitni ukrepi, prav tako pa ni nikakršnih dokazov, da bi bile te dejavnosti kadar koli vir okužb. Zato menimo, da bi morali testiranje zaposlenih večkrat tedensko odpraviti, saj to predstavlja organizacijsko in finančno breme. V vsakem primeru pa mora stroške testiranj nositi država, in ne delodajalec," pravi predsednik OZS Branko Meh.

Novi, še strožji ukrepi pri opravljanju dejavnosti pa vse bolj skrbijo tudi frizerje in kozmetike, ki svarijo, da bi se lahko zaradi tega znova povečalo delo na črno v teh dejavnostih. Pri delu na črno pa strogih zaščitnih ukrepov nihče ne upošteva, opozarjajo v zbornici. V OZS tudi pozivajo k enakopravnemu obravnavanju vseh dejavnosti. "In če država predpiše obvezno testiranje, mora zagotoviti tudi finančna sredstva, kot denimo v šolstvu. Poleg stroškov testiranj pa delodajalci opozarjajo tudi na stroške, ki nastanejo, ko je delavec zaradi obveznega testiranja odstoten in je torej izključen iz delovnega procesa. Ta strošek delodajalca je namreč še precej višji kot strošek hitrih testov," navajajo v zbornici.

"Svoboda odločitve o skrbi za svoje zdravje je odgovornost vsakega posameznika, zato je vsaka prisila, postavljanje pogojev in represija s strani oblasti in delodajalcev nedopustna," so v pismu direktorju Turistično gostinske zbornice pri Gospodarski zbornici Slovenije Fedji Pobegajlu ter predsedniku sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blažu Cvaru zapisali na sindikatu. Na omenjena apelirajo, da obvestijo delodajalce, da zaposlenim podajo prave informacije glede prostovoljnosti cepljenja in glede dejstva, da so nosilci stroškov testiranja delodajalci. Kot so izpostavili, 14. člen zakona o varnosti pri delu določa, da delodajalec stroškov testiranja ne sme prevaliti na zaposlene. Čas, ki je namenjen testiranju, mora obenem šteti v delovni čas.

Poudarjajo še, da je testiranje zaposlenih večkrat tedensko tudi organizacijsko izjemno zapleteno. Zaradi obveznega testiranja vsakih 48 ur bi moral namreč zaposleni, ki ima delovnik od ponedeljka do petka, na testiranje že v nedeljo zvečer. "Problem nastane, ker izvajalci testiranja v nedeljo zvečer ne delajo, delavec pa mora biti na delovnem mestu (z negativnim izvidom testa) že ob 7. uri zjutraj," so navedli. V praksi bo torej po prepričanju OZS ukrepe nemogoče izvajati, zato je nujno, da jih vlada ustrezno spremeni in jih naredi bolj življenjske.

V sindikatu so opozorili tudi na primere s terena, kjer so delodajalci začeli z ustrahovanjem še neprebolelih in necepljenih delavcev v gostinstvu in turizmu. Zoper njih so sprožili postopke pri pristojnih institucijah. Delodajalce ob tem pozivajo, da se zaposlenim, ki se ne bodo cepili, ne grozi in sili v cepljenje. "Govorimo o ljudeh, ne o številkah, s katerimi se kalkulira, koliko bo treba plačati za testiranje zaposlenih. Govorimo o delavkah in delavcih, ki so soustvarjalci uspešnega poslovanja družb in dobičkov ter soustvarjalci uspešnih zgodb v turizmu," so poudarili.

Ponovno so opozorili tudi na neenakopravno obravnavo zaposlenih glede testiranj. Z 23. avgustom se bodo morali namreč zaposleni v turizmu in gostinstvu vsakih 48 ur testirati s hitrimi antigenskimi testi ali 78 ur s testi PCR. Medtem v nekaterih storitvenih dejavnostih ali v proizvodnji, kjer skupaj dela več sto delavcev, testiranje sploh ni bilo obvezno ali pa so morali to delavci storiti le enkrat mesečno. Prav tako so ponovno problematizirali preverjanje pogoja PCT (prebolel, cepljen, testiran) s strani gostinskih delavcev. Gre za nesprejemljivo dodatno nalogo že tako obremenjenih delavcev, so zapisali.