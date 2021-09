OZS za brezplačno samotestiranje zaposlenih in tudi potrošnikov

Kot je dodal Meh, mora država, če postavi pogoj PCT tudi za potrošnike, obenem zagotoviti brezplačne teste zanje. "Ne predstavljam si namreč, da bo nekdo za hitri test plačal 12 evrov, da bo lahko spil kavo za dva evra na terasi gostilne. Obenem pa naj se tudi potrošnikom omogoči brezplačno samotestiranje," so Meha pozvali na zbornici. V OZS opozarjajo, da je treba pri določanju ukrepov upoštevati tudi podatke o številu okužb v posameznih dejavnostih. Po podatkih Sledilnika za covid-19 gostinski obrati, kozmetični in frizerski saloni, čistilnice itd. niso bili vir okužb, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Zapiranje malega gospodarstva nikakor ne pride v poštev. Obrtniki in podjetniki želimo delati, pri čemer upoštevamo vse zaščitne ukrepe, vendar pa mora biti poslovanje rentabilno. Vztrajamo pri tem, da mora stroške testov za zaposlene kriti država in ne delodajalec," je jasen predsednik OZS Branko Meh , ki obenem poziva vse, da se cepijo, da se čim prej vrnemo v normalno življenje.

"V gostinskih lokalih denimo beležimo zgolj 0,1 odstotka vseh okuženih. Zato je še toliko bolj težko razumeti, zakaj dodatno omejevanje teh dejavnosti," so dodali. Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS medtem vlado poziva, naj pogoj PCT ne velja za strežbo na gostinskih terasah, saj gre za odprt prostor, kjer dokazano ne prihaja do okužb. "Glede na število cepljenih in prebolelih pogoj PCT izpolnjuje le okrog 50 odstotkov vseh prebivalcev," so izpostavili.

Sekcija ocenjuje, da se bo zaradi pogoja PCT število gostov prepolovilo, nekateri pa pravijo, da jim bo promet zaradi pogoja PCT upadel celo do 70 odstotkov. "Od pristojnih zato pričakujemo, da bodo pripravili ukrep za pokrivanje izpada prometa. Tako velikega upada prometa namreč marsikateri obrat na podeželju ne bo preživel," poudarjajo.

Upravni odbor sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS je na ponedeljkovem srečanju ugotovil, da se s takšnimi restriktivnimi ukrepi prebivalce Slovenije spodbuja k zasebnim druženjem, kjer ni nadzora in ustrezne zaščite. "Prav zasebna druženja pa so po podatkih Sledilnika za covid-19 bistveno večji vir okužb, teh je kar 70-krat več kot v gostinskih obratih," so navedli.