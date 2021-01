OZS: Zaradi pogojev številni ne bodo dobili pomoči

"Četudi so posamezni ukrepi dobro zastavljeni, pa številni naši člani ne dobijo pomoči zaradi pogojev. Ukrepi morajo biti zato enostavni in pregledni, brez odvečne birokracije. Glede na to, da so številni obrtniki in podjetniki zaprti že več mesecev, pa bi jim morala država po vzoru Avstrije povrniti tudi nadomestilo za izpad prometa,"je, kot so po današnji seji upravnega odbora OZS sporočili iz zbornice, poudaril predsednik OZS Branko Meh.

Še vedno tudi menijo, da bi moralo biti določeno, da tistim, ki kljub epidemiji vendarle poslujejo uspešno, ne bi bilo treba vračati državne pomoči. "Ta sredstva naj raje namenijo za razvoj podjetja in nagrade zaposlenim,"je dodal Meh.