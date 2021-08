OZS: V Nemčiji teste krije država, v Avstriji za delavce tudi alternativa – maska

Kot so izpostavili v OZS, tako v Nemčiji kot Avstriji stroške testiranj krije država, poleg tega pa imajo zaposleni v Avstriji tudi alternativo. "Tisti, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, morajo pri svojem delu nositi zaščitno masko," so izpostavili.

Poleg tega se po navedbah OZS v Avstriji ni treba testirati tistim zaposlenim, ki ne prihajajo v stik z gosti, denimo kuharju v gostinskem obratu.

"V OZS obenem poudarjamo, da gostinski obrati, kozmetični in frizerski saloni niso vir okužb," so izpostavili in se pri tem oprli na podatke covid-19 Sledilnika. "Prav zato menimo, da bi bilo treba pogoje dela v teh dejavnostih omiliti oz. jih narediti bolj življenjske," so sklenili ponovni poziv.