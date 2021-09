Telefonske linije pregorevajo, stranke odpovedujejo termine pri frizerju

S tem tednom se je skladno z vladnim odlokom pogoj PCT namreč razširil na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga morajo osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga mora tudi uporabnik. PCT je tako obvezen tudi za obisk frizerja, kozmetičarke, teras lokalov, zdravstvenih ustanov in domov za starejše. Zdravstveni minister Janez Poklukar je sicer že napovedal, da kljub formalni uveljavitvi odloka pričakuje, da se bo odlok uveljavil postopno in da ga bodo začeli izvajati v naslednjih sedmih dneh.

Pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe

Da že od ponedeljka opažajo velik porast klicev tako na centralo zdravstvenega doma kot v posamezne ambulante, so nam potrdili v ZD Jesenice. Pacienti kličejo in sprašujejo, kaj morajo narediti.

"V okviru zdravstvenega doma iz izdanega odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja ali testiranja za vstop v zdravstvene ustanove nismo čisto razbrali, ali tudi pacienti, ki vstopajo v zdravstvene domove, potrebujejo PCT-pogoj. Malo smo v dilemi glede tega, ker pacienta, ki ne izpolnjuje tega pogoja, ne bi smeli zavrniti, zato se nam iz tega razloga tudi poraja vprašanje, ali naj preverjamo PCT za obravnavo v ambulanti ali za uporabo katere koli druge storitve v naši zdravstveni ustanovi," so nam pojasnili.



Izpostavili so tudi, da pričakujejo konflikte in upor sodelavcev, kdo naj bi PCT-pogoje preverjal: "Ali bi bile to medicinske sestre in ostali zdravstveni delavci v ambulantah, ali bi bil kdo postavljen na vrata zdravstvenega doma in bi to preverjal. Čakamo stališče oziroma nadaljnja navodila Osnovnega zdravstva Gorenjske (OZG), da bomo nekako poenoteni v celotnem sistemu," so zaključili.

V cerkvi brez prepirov

V Uradnem listu je peta točka na seznamu storitev, pri katerih bo moral PCT izpolnjevati tudi uporabnik, tudi dejavnost verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja pri kolektivnem uresničevanju verske svobode. Zato obiščemo jeseniško župnijo.



"Nismo še dobili nobenih uradnih navodil škofov, po katerih se nato ravnamo. Sam se sicer držim vseh pravil in kot lahko vidim, se jih ljudje tudi. Vsi imajo maske, pri vsakem vhodu je grafično opozorilo, na voljo je tudi razkuževanje rok, vsako drugo klop imamo zaprto zaradi ohranjanja medsebojne razdalje," župnik Boris Rozman z roko pokaže po cerkvi sv. Lenarta.



"Do zdaj ni bilo nobenih težav, da bi se ljudje razburjali, kot slišim kdaj zgodbe iz trgovin. Včasih se zgodi, da kdo pozabi masko, vendar jih imam vedno pripravljene tukaj v zakristiji," pojasni.



Maša je vsak dan, med tednom je manj ljudi, v nedeljo več, vendar težav nikoli ni bilo, saj je bilo v sakralnem objektu zaradi njegove velikosti dovolj prostora za vse, pravi sogovornik. Cerkev je že obiskal tudi inšpektor, farani pa so povedali, da je njihovo številčnost preverila tudi Policija. "Ko smo morali zapreti vrata, pa je bila za ljudi kar velika preizkušnja, sploh za tiste, ki živijo sami," se jeseniški župnik spominja njihovih stisk, ko so ostali brez opore. Priča pa je bil tudi tegobam obolelih, ko je, oblečen v popolno osebno varovalno opravo, nudil duhovno oskrbo tudi neposredno na oddelkih jeseniške bolnišnice, ko je ta vstopila v covidni sistem.