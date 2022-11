Padanje okužb: v četrtek so jih potrdili 86 manj kot v sredo

Pristojni so v četrtek v Sloveniji ob 645 PCR-testih in 3920 hitrih antigenskih testih potrdili 806 okužb z novim koronavirusom, 86 manj kot v sredo, ko so jih evidentirali 892. Po podatkih ministrstva za zdravje je zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 55 bolnikov, na intenzivni terapiji pa 21. V četrtek ni umrl noben bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo.

Po podatkih, ki jih je objavilo ministrstvo za zdravje, so bili včeraj zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki več kot dan prej, na intenzivnih enotah pa se je zaradi covida-19 v četrtek zdravilo sedem bolnikov več kot v sredo. V četrtek je zdravljenje skupno potrebovalo 167 bolnikov s potrjeno okužbo – torej zaradi in s covidom-19 – kar je pet več kot v sredo. icon-expand V Sloveniji je trenutno 9574 aktivnih primerov okužbe FOTO: Shutterstock Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 708, kar je 37 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 455, kar je sedem manj kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 9574 aktivnih primerov okužbe, kar je 156 manj kot dan prej.