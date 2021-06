Padec okužb v Indiji, na Nizozemskem in v Italiji sproščajo ukrepe

V New Delhiju so že prejšnji teden ponovno zagnali gradbišča in tovarne. Danes so v tem mestu zabeležili okoli 400 novih okužb, medtem ko so jih imeli pred uvedbo strogih omejitev pred sedmimi tedni dnevno okoli 25.000.

Na belo obarvanih območjih med drugim odpade nočna omejitev gibanja, ki je bila uvedena novembra lani. Od začetka tega tedna so bele že Sardinija, Molize in Furlanija-Julijska krajina, ki meji na Slovenijo, medtem ko je preostali del države še vedno obarvan rumeno. Italijanska vlada se medtem pripravlja na nadaljnje sproščanje ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19, saj naj bi bile od 21. junija belo obarvane vse dežele razen Doline Aoste.

Zaradi padanja števila okuženih z novim koronavirusom bodo v še več italijanskih deželah pristopili k sproščanju omejitev, ki so jih sprejeli za preprečevanje širjenja tega virusa. Od ponedeljka bodo v t. i. beli coni z najmilejšimi ukrepi še Ligurija, Benečija (Veneto), Umbrija in Abruci.

Nizozemci navdušeno nazaj v kulturne ustanove in restavracije

Na Nizozemskem so danes z odprtjem kulturnih ustanov in notranjosti gostinskih lokalov naredili dodatne korake k vračanju v čase pred strogimi omejitvami zaradi covida-19. Po poročanju medijev je prebivalstvo sprejelo to z navdušenjem, stoli v restavracijah so hitro zasedeni, vstopnice za kulturne prireditve pa hitro razprodane.

Hitra zapolnitev razpoložljivih mest je sicer tudi posledica še vedno veljavnih omejitev števila gostov oz. obiskovalcev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ponekod so ponovno odprtje pospremili s posebnimi prireditvami, med drugim v muzeju Van Gogha v Amsterdamu. "Kultura je najpomembnejša osnova. Mesto se upira z ustvarjalnostjo, navdihom in povezanostjo," je ob tem dejal mestni poet Gershwin Bonevacia.

V znamenitem kinu Tuschinski je bila na programu slovesna projekcija filma De Slag om de Schelde. Drama o najhujši bitki na nizozemskih tleh med drugo svetovno vojno je imela premiero decembra lani, a so se morale dan zatem zaradi širjenja covida-19 zapreti vse kinodvorane.

Nizozemci so danes z navdušenjem sprejeli tudi sproščanje omejitev na področju rekreativnega športa. Odpiralni časi gostinskih vrtov in drugih gostinskih obratov na prostem so se podaljšali za dve uri do 22. ure. Že pred tem so ukinili nočno omejitev gibanja, zaprtje fitnesov in živalskih vrtov ter prepoved izvajanja prostitucije. Trgovine so lahko znova sprejele kupce.

V Angliji zaradi rasti okužb razmišljajo o preložitvi sproščanja ukrepov

V Angliji je število okuženih z novim koronavirusom v zadnjem tednu dni zraslo za okoli 75 odstotkov in se tako povzpelo na najvišjo številko od sredine aprila, kažejo podatki pristojnega statističnega urada. Zaradi tega naj bi razmišljali o odložitvi načrtovanega sproščanja ukrepov za preprečevanje širjenja tega virusa za dva tedna.

V Angliji je sproščanje ukrepov zaenkrat predvideno 21. junija, a bi se glede na trenutne razmere lahko prestavilo za dva tedna. Nekateri tudi predlagajo, da bi nekatere ukrepe ohranili še kasneje, med drugim obvezno vzdrževanje medsebojne razdalje in nošenje zaščitnih mask.

Po poročanju britanskega časnika the Telegraph bi z dvotedensko prestavitvijo načrtovanega sproščanja ukrepov lahko dosegli večjo precepljenost ljudi. Tako bi lahko cepili z drugim odmerkom več starejših od 40 let, prihodnji teden bi lahko začeli cepiti tudi starejše od 25 let. V celotnem Združenem kraljestvu so v petek zabeležili najvišji dnevni prirast novih primerov okužb z novim koronavirusom od konca marca. Našteli so jih 6238.

V Walesu je premier Mark Drakeford že potrdil, da razmišljajo o ohranitvi nekaterih omejitev, predvsem razdalje med ljudmi, do konca leta. V ponedeljek naj bi sicer sprostili nekatere omejitve, med drugim naj bi dovolili srečevanja do 30 ljudi na prostem ter srečevanja članov treh gospodinjstev na zasebnih naslovih, poroča BBC News.

Na Škotskem lahko lokali od danes odprejo notranje prostore, ponovno lahko začnejo delovati počitniške zmogljivosti, kinodvorane, muzeji in galerije. Strožje omejitve pa so zaenkrat ohranili v Glasgowu in še nekaterih drugih občinah.