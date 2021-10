Pahor na pogovore povabil nasprotnike ukrepov, nekateri zavračajo PCT-pogoj

Potem ko se je predsednik države Borut Pahor v začetku meseca odzval na prošnjo predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića in ga povabil na pogovor, se je danes srečal še z nekaterimi nasprotniki ukrepov. Slednji so se s predsednikom želeli pogovoriti o trenutnem reševanju zdravstvene krize in ukrepih za zajezitev širjenja covida-19.

Ker je pogoj za udeležbo na srečanju izpolnjevanje pogoja PCT, je ena izmed vabljenih, Vesna Lavrač, sporočila, da se sestanka, tako kot predstavnik Iniciative slovenskih zdravnikov, ni udeležila. Kot je sporočila, pogoj PCT temelji na nelegitimnem PCR-testu.

Spomnimo, da je Pahor na pogovor sprejel Stevanovića, organizatorja sredinih protestov in ga pozval, naj protestnike pozove, da se popolnoma vzdržijo nasilnih ravnanj in izgredov. Stevanovič pa je Pahorju predlagal, naj "se vsaj enkrat postavi v bran ljudstvu ter takoj pozove vlado k odstopu in odpravi obvezujočih ukrepov". Glede tega je predsednik pojasnil, da sodeluje z vsemi vladami, ki jih izvoli državni zbor, ter da zato ne sprejema pobude gospoda Stevanovića.

Predsednik je sicer pred tem že sprejel protestnike (t. i. petkove protestnike) in predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki nasprotujejo vladnim ukrepom. Prepričan je, da je dialoga in sodelovanja glede reševanja zdravstvene krize premalo in da bi se lažje in uspešneje soočali z njo, če bi bilo dialoga in sodelovanja več, na vseh ravneh.