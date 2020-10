Pahor optimističen, Šarec: Vladi je epidemija ušla iz rok

Te ukrepe je potem treba prepričljivo predstaviti javnosti, vsi pa se moramo truditi, da jih izvajamo. " Mislim, da smo Slovenci pokazali izjemno sposobnost za prilagajanje tem zelo neobičajnim razmeram ," je ocenil predsednik republike. To naj bo po njegovih besedah tudi navdih za to, da skupaj premagamo drugi val epidemije covid-19.

Po besedah predsednika Boruta Pahorja je prav, da je premier Janez Janša sklical sejo Sveta za nacionalno varnost in da skuša poiskati širše soglasje za ukrepe, ki jih utegne vlada sprejeti v spoprijemanju s krizo. "Mislim, da moramo iskati skupno usmeritev, ki je utemeljena na znanstvenih osnovah, na osnovi strokovne javnosti," je pojasnil v izjavi za medije pred sejo.

Prvi ukrep, ki bi kolikor toliko povrnil zaupanje ljudi, sta po Šarčevih besedah odstavitvi vladnega govorca za covid-19 Jelka Kacina in direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka ter vrnitev Nine Pirnat na čelo inštituta.

Škandalozno pa je po njegovem mnenju, da se za število okužb krivi protestnike in mnoge druge, le "vlada sama pri sebi ne vidi nobene krivde". Podobno pa se skuša na opozicijo zvaliti krivdo glede povečanja števila nezakonitih prehodov meje, ker ni podprla aktivacije 37.a člena zakona o obrambi, ki bi Slovenski vojski podelil podobna pooblastila za delo na meji, kot jih ima policija. Spomnil je, da so ga bili v LMŠ pod smiselnimi pogoji pripravljeni podpreti. "Ne bo pa ta člen mogel izbrisati njihove nesposobnosti," je pripomnil.

Ne glede na vse je državljanke in državljane Šarec pozval, naj se ne vznemirjajo in naj spoštujejo vse predvidene ukrepe, naj nosijo maske in spoštujejo tudi priporočila NIJZ.