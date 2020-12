Pahor z vodji nekaterih poslanskih skupin tudi o soočanju z epidemijo

Predsednik republike Borut Pahor je z vodji poslanskih skupin ob posvetu o sodnikih na Splošnem sodišču EU, Sodišču EU in ustavnem sodišču spregovoril tudi o aktualnih razmerah, med drugim o soočanju z epidemijo. Po besedah nekaterih vodij ugotavljajo, da je stanje resno in bi bilo pred prazniki nujno poenotenje celotnega spektra, tudi politike.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je po pogovoru pri Pahorju pojasnil, da je beseda tekla tudi o koronakrizi. Oba ugotavljata, da je zadeva resna in bi bilo konkretno poenotenje znotraj celotnega spektra nujno predvsem pred prazniki, ko se lahko, če ne bo dobre volje, razmere še poslabšajo. Pogovarjala sta se, da je Pahorjeva pomoč pri tem lahko koristna, je pojasnil Krivec. Tudi po njegovem mnenju je primerno in dobrodošlo, da se koalicija in opozicija skupaj usedeta in poenotita. Komentiral je tudi politične razmere. Karl Erjavec je namreč po vrnitvi v vrh DeSUS po neuradnih informacijah predlagal izstop iz koalicije Janeza Janše, kar pa so vsaj za zdaj zaustavili strankini poslanci. Erjavec naj bi bil možen kandidat za mandatarja morebitne nove vlade.

Po ocenah Krivca je politična situacija postala resna zato, ker se je v politiko vrnil resen akter:"Nekdo, ki je že bil v politiki, ima kilometrino in bo lahko koristen, lahko pa ne bo. To je stvar njegovih odločitev". Glede morebitnega izstopa DeSUS iz vlade je dejal, da je to odločitev poslanske skupine DeSUS in organov stranke."Zadeve v DZ potekajo normalno, nič se ni spremenilo," je dodal Krivec. Različnih predlogov ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška in ministra za zdravje Tomaža Gantarja za soočanje z epidemijo pa ne razume kot konflikt, ampak izmenjavo mnenj. Poslušati je treba stroko in Krivec verjame, da bosta ministra poslušala strokovne skupine. "Rešitev je vedno kompromis in vlada se mora v takih situacijah odločati,"je dodal. Vodja poslancev opozicijske LMŠ Brane Golubović je ocenil, da gre za krizo vlade, in ne celotne politike. Opozoril je, da si v času epidemije covida-19 in vseh njenih posledic ne moremo privoščiti neusklajene vlade. "To, da dva ključna ministra javno debatirata o tem, kateri ukrepi so primerni, kaže, da tej vladi manjka vodenje, ki bi imelo učinke,"ugotavlja. Po njegovem mnenju je vlada zavozila in nekatere stranke v njej iščejo izhod.

icon-expand Pahor je z vodji poslanskih skupin spregovoril tudi o aktualnih razmerah. FOTO: Dreamstime

Pojasnil je, da glede oblikovanja nove vlade pogovori potekajo na različnih ravneh z različnimi ljudmi, odločitve pa še ni. V torek se je sicer prvak LMŠ Marjan Šarec sešel z Erjavcem in Golubović poudarja, da LMŠ z DeSUS tudi zdaj korektno sodeluje. "Mi dajemo 14 glasov tako Jožetu P. Damijanu kot morebiti kakšnemu drugemu kandidatu za mandatarja, ki bo državi ponovno vrnil normalnost, stabilnost in zaupanje ljudi v politiko. Ne gre za egotripe, ampak za to, da se je država znašla v krizi, ta vlada pa tega ne zna reševati," je dodal. Vodja poslanske skupine koalicijske SMC Janja Sluga je na vprašanje pogovorov odgovorila, da se že sedem let pogovarja z drugimi poslanskimi skupinami in to se ni veliko spremenilo. Tudi pritiski v zadnjem času po njenih besedah niso nič drugačni kot v preteklosti. Zatrdila je, da se o morebitnem prestopu iz vlade in podpori Erjavcu za mandatarja ni z nikomer pogovarjala. V koaliciji se, kar zadeva SMC, po trditvah Sluge ni nič spremenilo. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je glede prepričevanja poslancev DeSUS, "na kateri strani je trava bolj zelena",odgovoril, da ga je strah, da trenutno v državi ni zelene trave na nobeni strani."To travo smo žal pohodili, razmere so žal alarmantne," je ocenil. Dodal je ugotovitev, da sta politika in stroka naredili napako, ljudje pa potrebujejo novo upanje. Han je pripravljen sodelovati pri pogovorih vseh političnih akterjev, kot je po njegovih besedah predlagal Pahor. A do tega bi lahko po njegovem mnenju prišlo že davno tega, tudi brez predsednika države.