Pahor zdravnicam in zdravnikom podelil jabolko navdiha

PredsednikBorut Pahorje v Vili Podrožnik zdravnicam in zdravnikom "v znak hvaležnosti za njihov nenadomestljivi prispevek v času premagovanja epidemije" vročil repliko priznanja Jabolko navdiha.

"Zdravnice in zdravniki so nenadomestljivi del skupnosti, saj z največjo odgovornostjo rešujejo življenja ljudi. Še posebej v času epidemije smo se lahko zanesli na njihova znanje in strokovnost, s katerima so bili odločilni pri zdravljenju obolelih s covid-19 in tudi pri preprečevanju širjenja okužb," so ob tem zapisali v Pahorjevem uradu.

Jabolko navdiha je v imenu svojih kolegic in kolegov sprejela Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Ljubljana. Predsedniku se je zahvalila za zahvalila za priznanje, ki ga zdravniki sprejemajo kot veliko čast in kot odraz dela, ki so ga opravili, in spoštovanja, ki so si ga zaslužili z delom v času te epidemije. Spomnila je, da je bila zadnja velika epidemija, ki jo je človeštvo doživelo, leta 1918, zato je nova epidemija stroko postavila pred velike nove izzive. Želi si, je dodala, da bi enotnost in kakovost, ki sta se pokazali v tem času, ostali med zdravniki tudi vnaprej in bi tako ohranili zavezanost zdravniškim prisegam ter še naprej kvalitetno skrbeli za paciente, ki jim zaupajo.