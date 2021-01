Pahor med obiskom Postojne: Čas epidemije nas preizkuša

Pahorja so v Postojni sprejeli tamkajšnji župan Igor Marentič , poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk . Člani štaba in predstavniki Policije so Pahorja seznanili z aktivnostmi civilne zaščite v obeh valih epidemije covida-19 pri nas. Pri tem so spregovorili tudi o težavah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

"Vse to nas bo v teh težkih časih finalnega soočanja z epidemijo varovalo pred tem, da nas prevzame malodušje. Hvaležen sem vsem za izkazano dobroto, solidarnost in profesionalnost. Danes sem opravil zelo iskrene pogovore, vidim veliko skrbi, ne čutim pa strahu. Zbrati moramo skrajne moči, se zbrati in si pomagati," je dejal Pahor.



Znotraj regije so že v prvem valu izkazali pomoč državljanom, ki so se iz tujine vračali v Slovenijo in bili napoteni na izvajanje karantene v Postojno. Bili so tudi med prvimi v Sloveniji, ki so organizirali in nudili zdravstveno oskrbo na domovih občank in občanov.