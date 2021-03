Biden: v ZDA do konca maja dovolj cepiva za vse odrasle

ZDA so na dobri poti, da bodo imele do konca maja dovolj cepiva za vse odrasle, je napovedal predsednik Joe Biden in ob tem oznanil, da bo cepivo Johnson & Johnson pomagal proizvajati tudi Merck. Vse več zveznih držav medtem odpravlja ali rahlja ukrepe, v Teksasu tako nošenje zaščitnih mask ne bo več potrebno. Avstralija medtem podaljšuje zaprtje meja za vsaj tri mesece.

Bolj pozitivne novice prihajajo iz ZDA, sicer najhuje prizadete države v pandemiji, kjer so potrdili že več kot pol milijona smrtnih žrtev zaradi covida-19. Ameriški predsednik Joe Bidenje dejal, je so sedaj na "dobri poti", da bodo imeli do konca maja dovolj odmerkov cepiva za vse odrasle. To je dva meseca prej, kot je bilo sprva načrtovano. Bidnova administracija je namreč oznanila, da bo farmacevt Merck pomagal pri proizvodnji cepiva Johnson & Johnson, ki je bilo v ZDA nedavno odobreno. Gre za cepivo, ki za učinkovitost potrebuje le en odmerek.

Biden je ob tem napovedal tudi, da bo zveznim državam priporočil, naj imajo prednost pri cepljenju učitelji in učiteljice. Te želi njegova administracija z vsaj enim odmerkom cepiti do konca marca. Zaradi koronavirusnih ukrepov in zaprtij držav kar 168 milijonov otrok po vsem svetu že skoraj leto dni ni stopilo v šolsko učilnico, opozarja Unicef. Vsak sedmi otrok na svetu pa se je šolal na daljavo tri četrtine leta. Dolgotrajna zaprtja šol bodo imela dolgoročne posledice na izobrazbo in počutje otrok. Za najbolj ranljive otroke, tiste, ki nimajo možnosti šolanja na daljavo, se je močno povečalo tveganje, da se v šolske klopi ne bodo več vrnili, temveč bodo prisiljeni v otroške poroke ali v različne oblike dela, še opozarja Unicef. Kar dve tretjini držav, v katerih so šole ostale zaprtje večji del leta, se nahajajo v Latinski Ameriki.

icon-expand Zaščitne maske ne bodo več obvezne. FOTO: AP

Napoved predsednika Bidna, da bodo imeli dovolj cepiva do konca maja, sicer prihaja ob vse večjem sproščanju ukrepov v več zveznih državah, kljub opozorilom stroke, da še ni čas za sproščanje. V Teksasu je guverner Greg Abbott odpravil obvezno nošenje zaščitnih mask, skupaj z nekaterimi drugimi ukrepi. Znova se odpira tudi gospodarstvo, vključno z restavracijami in drugimi trgovinami. "Čas je, da se Teksas 100-odstotno odpre," je dejal Abbott. V Teksasu so do sedaj cepili le 7 odstotkov prebivalstva, stroka pa opozarja na ponoven porast števila okužb. Tudi v Mississippiju odpravljajo obvezno nošenje mask ter omejitve, ki so veljale za trgovine. Omilitve omejitev za restavracije ter javna zborovanja je napovedala tudi guvernerka Michigana. V Braziliji več kot 1600 smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu Po svetu se vse hitreje širijo nove različice koronavirusa. Med najbolj nalezljivimi je brazilski sev, ki so ga do sedaj po poročanju Guardiana potrdili v 20 državah sveta. Znanstveniki sedaj opozarjajo, da se s sevom lahko znova okužijo osebe, ki so že prebolele okužbo, oziroma da imunosti pri tem sevu ni. V Braziliji je glede na torkove podatke v predhodnih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 1641 ljudi, kar je največ doslej. Pred tem so o najvišjem številu smrtnih žrtev poročali 29. julija lani, ko je umrlo 1595 ljudi. Skupno je v državi z 212 milijoni prebivalcev umrlo že 257.361 covidnih bolnikov, kar jo med državami uvršča na drugo mesto, za ZDA. Omejitvene ukrepe v državi v veliki meri določajo posamezna mesta in zvezne države, medtem ko predsednik Jair Bolsonaro ukrepom za zamejevanje širjenja okužb, vključno z nošenjem zaščitnih mask, ni naklonjen. Več mest in zveznih držav je denimo minuli teden uvedlo nov krog omejitev, da bi se izognili zlomu svojih že sedaj izjemno obremenjenih bolnišnic. V državi so sredi januarja začeli cepljenje proti covidu-19, a je tempo trenutno prepočasen, da bi do konca leta izpolnili vladno obljubo cepljenja vseh prebivalcev.

icon-expand V Braziliji beležijo vse več smrtnih žrtev. FOTO: AP

Avstralske meje ostajajo zaprte še vsaj do sredine junija Avstralske meje ostajajo zaprte še vsaj tri mesece, do sredine junija. Vlada, ki je to odločitev sprejela v torek, želi tako zavarovati državo pred širjenjem novega koronavirusa, zlasti v luči pojava novih različic. Kot je dejal zdravstveni minister Greg Hunt, so zdravstveni strokovnjaki opozorili vlado, da pandemične razmere v tujini, vključno z novimi bolj nalezljivimi različicami, še naprej predstavljajo"nesprejemljivo tveganje za javno zdravje v Avstraliji".Posledično zaprtje meja oz. izjemno strog mejni nadzor ostaja v veljavi vsaj do 17. junija. Avstralija je zaradi pandemije že pred letom dni zaprla svoje meje. V državo lahko nedržavljani vstopajo le v izrednih primerih. Oblasti so tudi omejile število Avstralcev, ki se lahko vsak teden vrnejo v državo, zaradi česar jih je več deset tisoč obtičalo v tujini. Potniki iz drugih držav morajo medtem odšteti zajetne vsote za plačilo 14-dnevne karantene, ki jo morajo po vstopu preživeti v posebnih hotelih. Avstralija je relativno uspešna pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. V državi s 25 milijoni prebivalcev so skupno potrdili nekaj manj kot 29.000 okužb. Trenutno je v veljavi le nekaj omejitvenih ukrepov.