Pandemija še naprej 'slabi' potne liste in mednarodno mobilnost

Število potovanj se je v prvih mesecih letošnjega leta v primerjavi z lanskim aprilom, ko je skoraj ves letalski in mednarodni promet obstal, povečalo za 88 odstotkov. Kljub temu pa so mednarodna potovanja še naprej močno okrnjena, kaže poročilo platforme Henley & Partners Passport Index. Mednarodna mobilnost je namreč med januarjem in marcem 2021 dosegla le 12 odstotkov mobilnosti v primerjavi z istim obdobjem iz leta 2019. Pa še to v veliki meri predvsem na račun poslovnih in nujnih potovanj, pravita raziskovalca Ugur Altundal z Univerze v Syracusi in Omer Zarpli z Univerze v Pittsburghu.

Zaradi številnih omejitev se je povečal razpon med teoretičnim in dejanskim dostopom do potovanj, ki jih omogočajo naši potni listi, tudi tisti najbolj vplivni.

V običajnih razmerah je imetnikom japonskih potnih listov odprtih največ vrat, saj lahko z njimi brez vizumov in drugih komplikacij vstopajo v kar 193 držav. No, tako bi bilo, če ne bi bilo pandemije. V trenutnih razmerah pa imajo potniki z japonskim potnim listom dostop do manj kot 80 destinacij. Približno toliko jih je bilo brez vizumov pred pandemijo dostopno tudi denimo za imetnike potnih listov Savdske Arabije, ki pa imajo trenutno omogočen vstop le v okoli 58 držav.

Kljub trenutnim razmeram in omejitvam potovanj, ostaja prvih 10 mest na lestvici 'najmočnejših' potnih listov na svetu praktično nespremenjenih. Za japonskim potnim listom je tako še vedno singapurski potni list, tretje mesto pa si delita Južna Koreja in Nemčija. Večina evropskih potnih listov je prav tako še vedno med prvimi 10 najvplivnejšimi.