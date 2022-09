'Pandemije covida-19 v ZDA je konec'

"Še vedno imamo težave s covidom. Še vedno imamo veliko dela, a pandemije je konec. Če ste opazili, nihče ne nosi mask. Zdi se, da so vsi v precej dobri kondiciji," je dejal Joe Biden v intervjuju za televizijo CBS.

Pretekli teden je Svetovna zdravstvena organizacija sporočila, da je konec pandemije na vidiku, potem ko so pretekli teden zabeležili najnižje število smrtnih žrtev zaradi covida-19 od marca 2020. Ob tem so opozorili, da še nismo na cilju in pozvali države, naj nadaljujejo s testiranjem in cepljenjem.