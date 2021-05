Pandemijo bi lahko preprečili, množica neuspehov vodila v 'katastrofalno krizo človeštva'

Pandemija koronavirusa je katastrofa, ki jo je bilo mogoče preprečiti, v poročilu, ki ga je naročil generalni direktor WHO, ugotavlja neodvisna skupina za pripravljenost in odziv na pandemijo (IPPPR). Vrsta slabih odločitev, zamud in omahovanja ter tudi zanikanja je vodila v"katastrofalno krizo človeštva", v smrt najmanj 3,3 milijona ljudi po vsem svetu in opustošenje svetovnega gospodarstva. Več milijonov življenj ne bi izgubili v pandemiji, če bi se svetovni voditelji pravočasno oziroma hitreje odzvali.

Kot glavna razloga za uničujoče posledice po svetu navajajo neuspešno pripravo in zamude pri odzivu na izbruh, povzema Guardian.

Komisija, ki sta jo vodili nekdanja premierka Nove Zelandije Helen Clark ter nekdanja predsednica Liberije Ellen Johnson Sirleaf, je našla"šibke člene na vseh točkah verige". Priprave so bile"nedosledne in premalo financirane", WHO je imela premalo pooblastil, sistem hitrega obveščanja pa prepočasen. "Globalno vodstvo je bilo odsotno."

Clarkova je februar 2020 opisala kot"mesec izgubljenih priložnosti za preprečitev pandemije, ko se je veliko držav odločilo čakati in videti", kaj se bo zgodilo."Ponekod so začeli sprejemati ukrepe šele ko so se začele polnili postelje na intenzivnih oddelkih bolnišnic. Takrat pa je bilo že prepozno, da bi preprečili učinek pandemije. Sledilo je prerivanje za osebno zaščitno opremo, na način 'zmagovalec pobere vse'. Po vsem svetu so bili zdravstveni delavci pripeljani do meja, število okužb, obolelih in smrti pa je naraščalo."

Sirleafova pa poziva k ukrepanju:"Obstaja veliko pregledov preteklih zdravstvenih kriz, ki vključujejo tudi smiselna priporočila. A ta ležijo na policah Združenih narodov in na vladnih policah, na njih pa se nabira prah." Njihovo poročilo ugotavlja, da večina držav po svetu "enostavno ni bilo pripravljenih na pandemijo".