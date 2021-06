Pandemska izčrpanost med Slovenci: višji delež pitja alkohola

Posledica pandemske izčrpanosti je med drugim dodatna izpostavljenost tveganemu vedenju, ki so ga tokrat preverjali tudi pri anketirancih. Od vseh tveganih vedenj so vprašani navedli, da najpogosteje pijejo alkoholne pijače, takšnih je 66 odstotkov, tretjina igra video igre, četrtina pa igre na srečo. Devet odstotkov vprašanih uporablja pomirjevala ali uspavala.

"V raziskavi zbrani podatki zagotavljajo ključne informacije o pandemski izčrpanosti splošne populacije kot naravnem in pričakovanem odzivu na dolgotrajno javnozdravstveno krizo, ki bistveno posega v vsakdan posameznika", so ob objavi rezultatov zapisali na NIJZ.

Izstopa skupina stara od 18 do 29 let

Kot je še pokazala raziskava, je osem odstotkov anketiranih igralo več videoiger in pilo več alkoholnih pijač, kot v času pred epidemijo. Pri tem izstopa starostna skupina od 18 do 29 let, ki je v najvišjem deležu igrala več video iger, uporabljala več uspaval in pomirjeval kot pred pandemijo. Anketirani iz starostne skupine od 30 do 49 let pa so uporabljali več konoplje in alkoholih pijač kot pred pandemijo, je še pokazala raziskava NIJZ.

Ker raziskovalci in tudi zdravstveni delavci ugotavljajo, da pri nekaterih ljudeh posamezni simptomi bolezni covid-19 vztrajajo več mesecev po diagnozi ali pa izginejo in se ponovno pojavijo več tednov ali mesecev po prvotnem okrevanju, so v tokratni raziskavi preverjali tudi, ali so anketirane osebe, ki so prebolele covid-19, imele ali še imajo mesec po preboleli okužbi simptome bolezni.