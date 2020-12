Papič: Trenutni ukrepi kažejo, da vrednota znanja ni na obzorju odločevalcev

Rektor prof. dr.Igor Papič poudarja, da Univerza v Ljubljani od začetka epidemije novega koronavirusa aktivno sodeluje pri preprečevanju širjenja okužbe. Študentke in študente ter zaposlene na fakultetah so namreč redno obveščali in nagovarjali k doslednemu spoštovanju vseh preventivnih ukrepov, slednjim pa so prilagajali tudi študijski proces, dodaja.

Po zaključenem prvem valu epidemije so intenzivno pripravljali urnike za ustrezno in varno izvedbo študija v zimskem semestru in ministrstvu za izobraževanje skupaj s sindikati in študenti pripravili smernice za izvedbo študija. "Želeli smo fizično prisotnost, seveda ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov," pravi Papič.

Pri večjih študijskih skupinah so predvideli hibridni sistem, po katerem se je določeno število študentov nahajalo v predavalnicah, ostali pa so spremljali predavanja prek spleta. Ob tem so kupili tudi ustrezno avdiovizualno opremo, zaščitno opremo in pleksi pregrade, dodaja.