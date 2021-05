Partnerica slovenskega diplomata v Bruslju po možganski kapi umrla

Na katere znake moramo biti po cepljenju pozorni?

Vodja skupine za cepljenje Bojana Beović je sinoči za oddajo 24UR ZVEČERpovedala,je treba v prvi vrsti ugotoviti povezanost primera s cepljenjem. "Vemo, da vektorska cepiva, izjemno redko – gre za posamezne primere na 100.000 pri cepivu Janssen – povzročajo posebno stanje, ki na eni strani povzroča nagnjene h krvavitvam, na drugi strani pa strdke v različnih delih možganov. Najprej je treba raziskati, ali gre res za pojav tega izjemno redkega učinka. Glede na to, da te učinke že poznamo, in da regulatorne agencije po svetu cepivo še vedno priporočajo, ker prepreči hudo bolezen."

Takšni strdki sicer lahko povzročijo takšno kap, zato opozarjajo, da so ljudje pozorni, saj je smiselno, če pride do tega izjemno redkega učinka, takšno osebo čim prej začeti zdraviti, je še dodala.

Na vprašanje, ali bi zaradi zapletov pri mladih vektorska cepiva v Sloveniji raje namenili za starejše, je pojasnila, da je stališče EME, da še ne vedo dovolj dobro, ali so ti neželeni učinki res toliko povezani s starostjo in spolom, da bi jih bilo smiselno nameniti le starejšim. Se pa države odločajo na bolj ali manj utemeljenih temeljih, pri nas pa striktno sledimo stališču EME, je še povedala.

Na katere znake moramo biti torej po cepljenju pozorni? Ti znaki ne nastanejo takoj po cepljenju, hudi učinki se običajno pojavijo od štiri do 16 dni po cepljenju, kažejo se v glavobolu ali v bolečinah v trebuhu, poleg glavobola se lahko pojavijo tudi dvojni vid, podplutbe, siljenje na bruhanje. Če se po cepljenju pojavi kakršnokoli nenavadno stanje, je dobro, da se oseba oglasi pri zdravniku, svetuje Beovićeva. Kot je še poudarila, so neželeni učinki izjemno redki in jih je možno tudi obvladati, če so prepoznani dovolj hitro.