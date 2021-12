Pfizer napoveduje, da bo njihova tableta učinkovita tudi pri omikronu

Iz podjetja Pfizer so sporočili, da tudi nadaljni rezultati njihove raziskave potrujejo preliminarne - covidne tablete, ki so jih razvili, zmanjšajo tveganje za hospitalizacijo ali smrt za približno 89 odstotkov. Gre za izdelek z delovnim imenom PF-07321332 oziroma paxlovid, učinkovite pa so, če se vzamejo kmalu po pojavu prvih simptomov. Ločena laboratorijska testiranja pa so pokazala, da učinkovitost ohranjajo tudi pri okužbi z bolj nalezljivo različico omikron, zatrjujejo pri farmacevtskem velikanu.

V raziskavo so vključili 2250 ljudi, sprva so se osredotočili na necepljene odrasle, ki imajo večje tveganje za težji potek covida-19, preučujejo pa tudi delovanje tablete pri cepljenih, ki imajo pridružene bolezni. Gre za izsledke druge od treh faz. Polna kura zdravljenja traja pet dni, treba pa je jemati dvakrat na dan po tri tablete. Dve vsebujeta eksperimentalno protivirusno zdravilo nirmatrelvir, tretja pa že obstoječi ritonavir, ki se uporablja pri okužbah z virusom HIV. Pfizerjeva tableta sodi med t. i. zaviralce proteaz, skupino učinkovin za zdravljenje ali preprečevanje virusnih okužb, vključno HIV-om in hepatitisom C. Deluje tako, da zavira encim, ki ga virus potrebuje za množenje v človeških celicah. Zdravilo za HIV iz splošne uporabe pa se dodaja, da bi se upočasnila presnova oziroma razpadanje Pfizerjeve tablete, da bi ta lahko v telesu ostala aktivna dalj časa in v višjih koncentracijah. PREBERI ŠE Pfizer razvil svojo covidno tableto in jo združil z zdravilom za HIV Ključnega pomena je to, da se jih lahko jemlje doma, zunaj bolnišničnega okolja. Strokovnjaki poudarjajo, da je imeti na voljo oralno terapijo ključnega pomena. Če lahko bolniki zdravljenje začnejo še preden se razvije hujša oblika bolezni, je to pomemben korak v boju s covidom. Pri Pfizerju pravijo, da bodo svoje izsledke raziskave s pristojnimi agencijami delili takoj, ko bodo ti končni, ob tem pa bodo zaprosili tudi za odobritev zdravila. PREBERI ŠE V Slovenijo prispelo zdravilo molnupiravir, kako do njega? V Slovenijo je sicer pred dnevi prispelo zdravilo molnupiravir podjetja Merck, ki je prav tako namenjeno zdravljenju covida-19. To zdravilo v Sloveniji sicer še ni registrirano, zato bodo morali bolniki podpisati soglasje za uporabo. Po napovedih naj bi bilo zdravilo na voljo v štirih covidnih bolnišnicah, to je v obeh kliničnih centrih, v celjski bolnišnici in Kliniki Golnik. Namenjeno je odraslim bolnikom, ki imajo vsaj en dejavnik tveganja za težek potek bolezni. Pred izdajanjem bo sicer treba uskladiti protokol na državnem nivoju.