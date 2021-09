PC ali PCT? Kateri pogoj bo za določene zaposlene v državi kmalu obvezen?

Medtem ko ministri v javnosti napovedujejo strožje ukrepe za državno upravo, pa se nekateri delavci bojijo za svojo zaposlitev. Da gre za prikrito prisilo k cepljenju, pravijo nekateri sindikalisti in pravniki. Vlada bi morala to spremembo urediti z zakonom in ne odlokom, ocenjuje pravnica Nataša Pirc Musar. Sindikati pa pravijo, da je ta odločitev zelo slabo razložena in premalo dorečena.

Na ministrstvu za javno upravo naj bi predlagali, da bi PC-pogoj uvedli za zaposlene v državni upravi. Za zaposlene na ministrstvih, v vladi, na upravnih enotah bi tako veljala le še pogoja prebolel in cepljen, ne pa tudi testiran. Največje vprašanje ostaja način sankcioniranja tistih, ki pogoja ne bi izpolnjevali. Preigravali naj bi milejše in strožje sankcije – od zgolj dela od doma za tiste, ki se ne bi želeli cepiti, pa vse do možnosti, da bi bil takšen delavec odpuščen. icon-expand Upravna enota Tobačna Ljubljana FOTO: Damjan Žibert "Dokler nek odlok velja, ga moramo vsi spoštovati. Nimam tega pridržka nezakonitosti, da bi sami rekli, jaz pa tega odloka ne bom spoštoval, ker že vnaprej vem, da bo protiustaven. Ta zdržek imajo zgolj sodišča in v tem primeru, ko bo nek odlok sprejet in dokler ustavno sodišče ne odloči, bo tak odlok žal treba spoštovati," pravi pravnica Nataša Pirc Musar. "Če se zgodi, da bo ta moment, da bo treba nekaj na silo narediti, se lahko tudi velik del uslužbencev zateče v bolniški stalež," je dodal Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov Slovenije. Na mizi naj bi bil tudi predlog, da se PCT-pogoj uvede za prav vse zaposlene v državi. Govora pa naj bi bilo tudi o uvedbi pogostejšega testiranja, to je sicer stroka predlagala že večkrat, vendar naj bila ta sprememba odvisna od zaloge testov v državi. Dopisna seja vlada, na kateri bodo odločali o teh spremembah, bi lahko bila danes ali jutri.