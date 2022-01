Testiranje PCR odslej v Stanežičah, promet tam že močno oviran

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da so se za spremembo lokacije odločili zaradi boljše prometne pretočnosti ob povečanem številu odvzemov brisa. S tem pa se je povečal tudi promet na regionalni cesti ob parkirišču Stožice. Nekateri okoliški prebivalci že opozarjajo, da je močno omejena cesta iz Medvod v Ljubljano in obratno.

ZD Ljubljana je sporočila še, da se je treba na odvzem brisa PCR predhodno naročiti. V primeru znakov okužbe na testiranje osebo naroči osebni zdravnik. V primeru pozitivnega rezultata ob samotestiranju, pa se osebe na test PCR naročijo na telefonskih številkah 031 619 359 ali 031 619 255.

Učencem in dijakom se za odvzem testa PCR ni potrebno naročiti. Testiranje poteka od ponedeljka do petka med 7.30 in 9.30, ob ponedeljkih, sredah in petkih pa tudi med 12. in 14. uro.

Ob prihodu na testiranje PCR naj imajo osebe s seboj zdravstveno kartico in osebni dokument, obvezna je tudi zaščitna maska, so še poudarili v ZD Ljubljana.