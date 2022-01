Vstopna točka za nekatere zdaj težje dostopna, PCR-testiranje možno tudi na drugih lokacijah

Kot so na naše vprašanje odgovorili v ZD Ljubljana, vstopna točka za odvzem PCR-brisov ZD Ljubljana ne pokriva le Ljubljane, ampak Ljubljano z okolico in primestnimi občinami, zato je lokacija na obrobju primernejša, še posebej ob porastu brisov, ki ga beležijo v januarju: "Ker gre za odvzeme PCR- brisov bolnim oziroma simptomatskim osebam s sumom na covid-19, sta centralizacija in drive-in sistem odvzema brisa najbolj smiseln pristop zaradi zahtevne logistike označevanja, transporta in obdelave brisov ter nenazadnje racionalne rabe zdravstvenega kadra, ki je potreben na takem mestu in ki ga zelo primanjkuje." Kot dodajajo, so razlog selitve vstopne točke za odvzem brisov iz garažne hiše Stožice na parkirišče Stanežiče ''tudi nekateri nevestni vozniki, ki v garažni hiši niso upoštevali navodil osebja in ugašali motorjev vozila, zaradi česar je prihajalo do slabega zraka.''

Dosedanja lokacija testiranja v garažni hiši Stožice je pomenila izredno prometno obremenitev na krožišču Tomačevo, nova lokacija na parkirišču v Stanežičah pa je na prostem in omogoča razporeditev vozil na območje parkirišča, še pravijo v ZD Ljubljana.

Kot odgovarjajo na vprašanje, kako naj do točke zdaj dostopajo osebe brez lastnega vozila, saj gre za oddaljeno lokacijo, uporaba javnega prevoza ali taksi službe pa je seveda v primeru suma na koronavirus prepovedana, so odgovorili: "Ne glede na to, kam bi umestili lokacijo odvzema brisov, je razdalja od doma do mesta odvzema za nekatere krajša, za druge daljša, odvisno od lokacije njihovega prebivališča. Na testiranje se simptomatske osebe pripeljejo z avtomobilom, nikakor pa ne s sredstvi javnega prevoza, saj so potencialno kužne. Lahko jih pripelje tudi svojec, družinski član ali prijatelj, v avtomobilu naj bo čim manj oseb, vsi pa naj ves čas nosijo zaščitne maske."

Testiranje v primeru pozitivnega HAG-testa ali testa za samotestiranje možno tudi na nekaterih drugih lokacijah v prestolnici

V Ljubljani je sicer brezplačno PCR-testiranje mogoče opraviti tudi na drugih lokacijah, ki so v domeni drugih pooblaščenih izvajalcev, so še dodali v ZD Ljubljana. Na vprašanje, katere so to, so nas usmerili na Ministrstvo za zdravje, njihove odgovore pa še čakamo.

Kot smo uspeli izvedeti, lahko osebe, ki imajo pozitiven hitri test ali rezultat samotestiranja, brezplačno PCR-testiranje nenaročeno, seveda v času obratovanja točk za testiranje, opravijo na vseh lokacijah MCL. Kot je pojasnjeno na njihovi spletni strani, morajo imeti osebe s seboj fotografijo pozitivnega testa, kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni dokument. Dodaten termin, namenjen izključno PCR -testiranju po pozitivnem HAG-testu, pa je na voljo v MCL, preko walk-in točke na naslovu Vilharjev podhod 1. Naročanje ni potrebno, čakalnih vrst praktično nimajo, odgovarjajo v MCL. V naslednjem tednu bodo za testiranje dodali še nove lokacije v Lescah, Mariboru in Murski Soboti.