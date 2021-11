Pogoj PCT potrebujete tudi za dostavo in prevzem hrane

"Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji," je zapisano v odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. V preteklosti za dostavo oziroma prevzem posebni pogoji niso bili zahtevani, tokrat pa morate imeti PCT-pogoj. To pa tudi pomeni, da če dostavo izvede posebno podjetje, kot so Glovo ali Wolt, mora restavracija preveriti PCT, preden preda hrano, pa tudi dostavljavec pri končnem uporabniku.

Poostren nadzor

Bencinske črpalke in prodajalne so začasno zaprli, ker niso zagotavljale preverjanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani), so sporočili z inšpektorata. V primerih, ko se je preverjanje pogoja PCT izvajalo na način, da se ni vpogledalo v dokazila oziroma se ni izvajalo na vstopni točki, pa so bila trgovcem izrečena opozorila, s katerimi je bila naložena odprava nepravilnosti. Teh opozoril je bilo 30.

Prav tako je bil v noči s sobote na nedeljo izveden nadzor glede izpolnjevanja pogoja PCT v 17 nočnih klubih na območju Ljubljane in Kopra. Nočni klubi so po ugotovitvah inšpektorata poslovali v skladu s sprejetimi odloki, razen v enem primeru, ko ni bilo zagotovljeno preverjanje pogoja PCT, zato je bila izrečena ustna odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti.

V preostalih primerih so varnostne službe pregledovale tako osebne dokumente kot tudi dokazilo PCT, prav tako je bilo povsod zagotovljeno, da maksimalno število gostov ni bilo preseženo, so še sporočili.