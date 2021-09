Nove spremembe: Zdaj imajo težavo tudi določeni prebolevniki brez testa PCR

Od začetka epidemije do danes je vlada sprejela že 2700 odlokov, med katerimi so tudi spremembe glede izpolnjevanja pogoja PCT, ki razburja zadnje dni. Vlada je tako čez noč spremenila pogoje za polno cepljene, pri čemer je status prebolevnika z osmih skrajšala na šest mesecev, kot je veljalo kar nekaj mesecev pred tem. Toda ne samo ti – hladen tuš so doživeli tudi tisti, ki so pogoj PCT izpolnjevali s potrdilom zdravnika, da so preboleli covid-19, in potrdilom o cepljenju z enim odmerkom.

Potrdilo zdravnika o prebolelem covidu-19 so prejeli tisti, ki so bili v najtesnejšem stiku z okuženo osebo, ki so jim s PCR-testom potrdili okužbo in so kazali znaki okužbe. Tovrstno potrdilo v kombinaciji z enim odmerkom cepiva je več mesecev veljalo za enakovredno polnemu cepljenju in zadoščalo za izpolnjevanje pogoja PCT.

"Na vas se obračam, saj nikjer ne dobim točnega odgovora in jasne razlage," je pojasnila bralka. "Sem prebolevnica, okužila sem se konec decembra lani. Bila sem v stiku z okuženo osebo in takoj sem stopila v stik z osebno zdravnico. Simptomov še nisem imela, a me je vseeno (takšna so bila takrat navodila) napotila na PCR-testiranje, ki sem ga opravila še isti dan. Izvid je bil negativen, saj se okužba očitno še ni razširila. Čez nekaj dni sem dobila simptome in znova kontaktirala osebno zdravnico. Ta mi je rekla, da je zdaj gotovo, da sem se okužila, na kar kažejo tudi znaki, da pa mi PCR-testa ni treba znova opraviti."

icon-expand Po trenutno aktualnem vladnem odloku nekateri po novem ne izpolnjujejo pogoja PCT. FOTO: Aljoša Kravanja

Zgodbe vseh, ki so prejeli potrdilo zdravnika, so podobne. Bralka je pojasnila, da je šest mesecev po okužbi prejela en odmerek Pfizerjevega cepiva in tudi digitalno covidno potrdilo, s katerim je lahko dokazovala, da izpolnjuje pogoj PCT. V zadnjih nekaj dneh pa je večina enkrat cepljenih prebolevnikov opazila, da njihovo digitalno covidno potrdilo ni veljavno, saj so jih iz trenutnega vladnega odloka črtali. Pogoj PCT tako sedaj izpolnjujejo le tisti, ki so cepljeni z enim odmerkom in imajo dokazilo o pozitivnem testu PCR, ki ni starejši od 180 dni, ne pa tudi tisti z zdravniškim potrdilom. Toda vlada tega ni sprejela z zadnjo spremembo Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je stopila v veljavo 15. septembra, ampak je bil omenjeni pogoj iz odloka črtan že 4. septembra.

icon-expand S težavami pri izpolnjevanju pogoja PCT se soočajo tudi tisti, ki imajo o prebolelosti le zdravniško potrdilo. FOTO: Shutterstock

Ministrstvo brez konkretnega pojasnila Za pojasnila smo se tudi v tem primeru obrnili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), odgovorili pa so nam, da ne morejo komentirati vladnih odlokov, "zato se za odgovore obrnite na pristojno ministrstvo". Na ministrstvu za zdravje niso imeli konkretnih pojasnil, odgovorili so le, da so s problematiko seznanjeni. "V želji po najboljši možni rešitvi so usklajevanja že v teku. Javnost bo o končnih odločitvah pravočasno obveščena," so dodali. Do vladnih odločitev je bila v oddaji 24UR ZVEČER kritična odvetnica Nataša Pirc Musar, ki je dejala, da stroka pri nas dandanes ni slišana, sprejemajo se ključno politične odločitve. To ni dobro sprejeto med prebivalci in vladi je težko zagovarjati takšne odločitve, ker nima strokovnih argumentov, ampak zgolj politične." Na NIJZ so še pojasnili, da bi bilo najboljše, da bi prebolevniki, ki nimajo uradnega potrdila o prebolelosti oziroma PCR-testa, opravili cepljenje z obema osnovnima odmerkoma cepiva "oz. z enim, če so opravili cepljenje s cepivom Janssen, pri čemer je potreben le en odmerek cepiva". Stroka ljudi ves čas spodbuja k cepljenju in ob prvih znakih tudi k testiranju, saj opozarja, da so lahko – tudi cepljeni – prenašalci in lahko tudi zbolijo. Zato je vodja posvetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar pojasnila, da je treba vse z bolezenskimi znaki testirati s PCR-testom in ne s hitrim testom, kar velja tudi za cepljene.