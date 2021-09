Za preverjanje pogoja PCT se išče predvsem študentska delovna sila

Medtem so v Študentskem servisu Maribor te dni beležili omejeno povpraševanje po študentskem delu za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT. "Menimo, da so se podjetja odločila preverjati na drugačen način ali pa bodo potrebe po študentih narasle v prihodnjih dneh," so dejali.

V podjetju E-študentski servis, ki je eden največjih posrednikov študentskih del v Sloveniji, so do srede našteli 58 povpraševanj delodajalcev za tovrstno študentsko delo. "Ocenjujemo, da nam bo v nekaj dneh uspelo pokriti vse potrebe delodajalcev," so dodali.

V zaposlitveni agenciji Adecco pa so navedli, da so v zadnjih dneh zaznali povpraševanje izključno po študentski delovni sili za pomoč pri preverjanju izpolnjevanja PCT-pogoja. "Zaposlovali smo zgolj študentsko delovno silo, in sicer v večjem številu," so dejali in dodali, da povpraševanje ni preseglo ponudbe ter da so hitro pokrili potrebe podjetij.

V sredo so začele veljati obsežne spremembe odlokov za omejevanje širjenja epidemije covida-19, ki so pogoj PCT uvedle v veliko večino javnega življenja v državi. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let in vsem ob obisku trgovine z živili, drogerije ali lekarne ter zdravnika zaradi nujnega zdravstvenega stanja.