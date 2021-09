PCT-pogoj v zdravstvu ostaja

Združenje zdravstvenih zavodov je sicer v ponedeljek ministrstvo za zdravje pozvalo k ponovnemu razmisleku glede odloka, a očitno so na ministrstvu neomajni. Minister za zdravje Janez Poklukar je že na začetku tedna pojasnil, da je situacija glede epidemije covida-19 resna in je zelo pomembno, da v zdravstvenih zavodih ne vlada strah pred okužbo z novim koronavirusom. Ob tem je še zagotovil, da bodo nujni pregledi še vedno dostopni za vse, tudi tiste, ki pogoja ne izpolnjujejo. Zagotovil je tudi, da v primeru, da bo pacientov pregled odpovedan in se bo kasneje njegovo zdravstveno stanje poslabšalo, ta razumljen kot nujen primer in mu bo stroka nudila vso potrebno zdravstveno oskrbo.

"Za vsako stanje v zdravstvu oziroma njegovo oceno, ali gre za nujno ali ne, nujno poda stroka in tukaj pač stroka, ki ob vhodu v zdravstveni zavod spremlja protokol PCT, tudi oceni, kakšna je situacija oziroma potrebe po nadaljnjih zdravstvenih storitvah," je dejal Poklukar.

Po oceni združenja zdravstvenih zavodov bi se lahko zaradi spoštovanja odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom še dodatno poslabšala dostopnost do zdravstvenih storitev, kar bi lahko vodilo v povečanje pritiska na urgentne centre in dežurne službe. Člani združenja so naklonjeni izvajanju triaže ob naročanju na pregled in ob vstopu v zdravstveni dom.