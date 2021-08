Tonin: V NSi za določitev PCT pogoja za vse zaposlene

Poleg tega po 23. avgustu država ne namerava več kriti stroškov presejalnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi, razen za izjeme. Tistim, ki se bodo morali testirali za potrebe opravljanja svojega dela, bo glede na zakon o varnosti in zdravju pri delu stroške testa kril delodajalec. Zakon o varnosti in zdravju pri delu sicer določa, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav tako zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj.

Vlada namreč v nedavno sprejetih odlokih uvaja pogoje PCT (preboleli, cepljenih, testirani). To pomeni, da se bodo zaposleni v številnih dejavnostih - med drugim na področju javnega prevoza potnikov, različnih storitvenih dejavnostih itd. -, ki niso cepljeni proti covidu-19 in ga niso preboleli, morali po 23. avgustu testirati na okužbo z novim koronavirusom na vsake 48 ur s hitrim antigenskim testom oz. 72 ur s PCR testom.

"Naše stališče je, da mora stroške hitrega testiranja nujno kriti proračun, še posebej, če so testiranja obvezna, ne pa da se z njimi dodatno obremenjuje domove, kajti posledično se to prevali na oskrbnine, ki pa jih plačujejo stanovalci in njihovi svojci," so opozorili.

Na vprašanje, koliko je cepljenih zaposlenih v domovih za starejše, so odgovorili, da povsem ažurnih podatkov o tem nimajo. Po podatkih iz ankete, ki so jo izvedli sredi junija, se je v povprečju cepila malo več kot polovica zaposlenih. Dejanska stopnja zaščite pa je večja, saj je covid-19 prebolelo več kot 40 odstotkov delavcev v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle. "Del zaposlenih je tako še vedno znotraj devetmesečnega obdobja, ko so zaščiteni in lahko cepljenje še odložijo. Prav tako so od izvedbe ankete nekateri domovi že organizirali ponovna skupinska cepljenja ali pa te načrtujejo," so še pojasnili.

V skupnosti kot tudi v domovih za starejše sicer doslej še niso prejeli še nobenih uradnih pojasnil glede uredbe o testiranju in kritju stroškov za to. Tudi v šolstvu in občine opozarjajo, da o tem uradno še niso bili obveščeni, ne vedo niti, od kje vzeti sredstva.