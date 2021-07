Logarjeva: Pogoj PCT je tisti, ki omogoča, da bodo dejavnosti ostale še naprej odprte

Gostinci in obrtniki že dlje časa opozarjajo, da je vladni odlok o obveznih, odslej plačljivih testiranjih, in preverjanju pogoja PCT neživljenjski, ter da različnih dejavnosti ne obravnavajo z enakimi vatli. Zaposlenim v trgovini se denimo ni treba testirati, potrošnikom tam ni treba kazati PCT potrdil. "Različni pogoji so za različne dejavnost, zato ker so različne ocene tveganj - nekje je večje tveganje, da pride do prenosa okužbe, nekje je nižje tveganje. In tam, kjer je tveganje nižje, tam pogoj PCT in redno testiranje ni potrebno. So pa seveda potrebne maske tako za zaposlene kot tudi za obiskovalce," je v oddaji 24UV ZVEČER dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar. Pri ostalih dejavnostih, kjer gre za dolgotrajnejše stike pa je potrebno predvsem testiranje zaposlenih in uporaba mask pri obiskovalcih, je še dodala.

Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS, je medtem poudaril, da iz vrst gostincev celo prihajajo pozivi k protestom, "česar si nihče ne želi". "Gostinci želimo opravljati svojo dejavnost, seveda varno tako za naše goste kot zaposlene. Popolnoma jasno je, da gostinska panoga, ki je bila zaprta od oktobra do maja nikakor ne more biti povzročitelj vseh okužb, ki so se zgodile v vsem tem času," je dejal. Pričakuje, da bodo v delovni skupini prišli do kompromisa, poudarja pa, da bodo zastopali stališča gostincev, ki "imajo vendarle prav, da se počutijo nezadovoljne". Dodal je še, da je tudi v npr. trgovinah večje število ljudi v stiku, a se nosijo maske - te pa se lahko nosijo tudi v gostinskih lokalih, tako gosti kot zaposleni. "Protokoli so tistih, ki jih lahko spremenimo," kompromis pa je po njegovih besedah tisti, ki bo vodil k rešitvi situacije.