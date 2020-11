'Ne podpiramo odločitve, s katero je vlada zaprla tri četrtine trgovinske dejavnosti'

Trgovci podpirajo vlado pri zajezitvenih ukrepih, ne podpirajo pa ukrepa, s katerim je zaprla kar tri četrtine trgovinske dejavnosti v Sloveniji, pravi predsednica Trgovinske zbornice. Dodaja, da so trgovci striktno spoštovali vse ukrepe in navodila, od vlade pa pričakujejo, da bo za čas zaprtja (tako spomladi kot jeseni) pokrila vse fiksne stroške. Obupani so tudi gostinci. Minister Gantar pa je prepričan, da lahko z zaostritvijo ukrepov prekinemo začarani krog širjenja virusa in nato začnemo z nadziranim sproščanjem.

Slovenija za 14 dni zaostruje ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, prepovedano je vsakršno zbiranje ljudi, z izjemo članov iste družine ali istega gospodinjstva. S ponedeljkom se zapirajo tudi vse nenujne trgovine, zaustavil se bo javni potniški promet, šolanje bo še naprej potekalo na daljavo. Da je bilo ukrepe nujno potrebno sprejeti, podobne sprejemajo tudi v soseščine, dnevno število okužb pa je pri nas bistveno večje kot v sosednjih državah, je v oddaji 24UR ZVEČER dejal zdravstveni minister Tomaž Gantar. "Trgovinska zbornica Slovenije vlado podpira pri ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa, ne podpiramo pa odločitve, s katero so zaprli ¾ trgovinske dejavnosti v Sloveniji. Še posebej ne razumemo vladne odločitve zato, ker nas je vlada sama v svoji preglednici za možnost okužbe uvrstila v drugo stopnjo od petih, torej smo dejavnost z nizko stopnjo za možnost širjenja okužbe,"pravi Mariča Lah, predsednica Trgovinske zbornice Slovenije. Pričakuje, da bo vlada vsem trgovcem, ki ne morejo operirati, za čas t.i. lockdowna v celoti pokrila fiksne stroške - tako za spomladansko kot jesensko obdobje. Da bi bila gospodarska škoda lahko še veliko višja, če epidemije ne obvladamo, se je na to odzval Gantar. Poudaril je še, da odprtost trgovin pomeni možnost srečevanja, druženja in več kontaktov, prav to pa želijo preprečiti. Lahove s tem odgovorom ni prepričal, da je zaprtje nenujnih trgovin nujno potrebno.

Dodala je, da zdravstveni inšpektorat pri nadzoru trgovinske dejavnosti ni našel večjih prekrškov."Striktno smo spoštovali vsa navodila in trdim, da je trgovina dejavnost z nizko stopnjo širjenja okužbe. Vendar, če vlada meni, da je ta ukrep nujno potreben, potem bi želela dobiti odgovor, kdaj in če se bo vlada odločila, da bo vsem dejavnostim v lockdownu povrnila fiksne stroške." Minister Gantar pa poudarja, da gre za obdobje 14 dni, v kolikor pa ne bi zaostrili ukrepov in zajezili širjenja, bi lahko bilo obdobje zaprtja daljše, kar pa bi bilo slabše vplivalo tudi na gospodarstvo. Šesti protikoronski paket sicer za podjetnike in obrtnike prinaša nekatere novosti in pomoči, med drugim delno kritje fiksnih stroškov in oprostitev najemnin, če je lastnik država ali lokalna skupnost. A to ni dovolj, so prepričani predvsem v gostinstvu in turizmu, ki spadata med najbolj prizadeti dejavnosti. Mnogi že napovedujejo številna zapiranja gostinskih lokalov, saj jesenskega zaprtja enostavno ne bodo mogli preživeti. Delo v gostinstvu in turizmu je od spomladi izgubilo že skoraj 10.000 oseb, glede na trende pa je povsem realno pričakovati, da bo ta številka do konca leta še veliko višja.

Pečan: Šole smo bolje pripravljene, kot spomladi Šolanje bo še vsaj 14 dni potekalo na daljavo. Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečanje v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da ob trenutno epidemiološki sliki skoraj zagotovo ni preostalo druge odločitve, si pa želijo, da bi pouk potekal čimprej v fizični obliki, saj je tak pouk resnično kvaliteten. "Šole smo bistveno bolje pripravljene na pouk na daljavo, kot smo bile spomladi, verjetno bomo minuse, ki nastajajo zaradi slabše kvalitete takšnega pouka, nadomestili v naslednjih mesecih."

Že decembra bi lahko v Sloveniji dobili prvo cepivo, je napovedal zdravstveni minister. Cepiti želijo vsaj 60 odstotkov prebivalstva, kar bi po mnenju stroke zadoščalo za normalizacijo življenja. Prioritetne skupine za cepljenje so starejši, kronični bolniki, zdravstveni delavci in zaposleni v DSO. Že prihodnji teden imajo sestanek z proizvajalci cepiva, je dejal Gantar.

Ga pa čudi, da učitelji niso med prioritetnimi skupinami za cepljenje, glede na to, da se v šolah zbira ogromno število ljudi, možnost za prenos virusa pa je zelo velika, je še dejal Pečan. Da bodo prišli na vrsto, ko bo na razpolago dovolj cepiva, je na to dejal minister Gantar, ki se sicer strinja, da tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju potrebujejo cepljenje. Vrtci bodo tudi prihodnjih 14 dni nudili le nujno varstvo, to ostaja določeno enako kot doslej. Prav tako ostaja v pristojnosti občin, kateri vrtci in na kakšen način ostajajo odprti, je še pojasnil Gantar."Gre predvsem za zaposlene, ki delajo še naprej, predvsem v kritični infrastrukturi (zdravstvo, policija, civilna zaščita), in ki v resnici nimajo možnosti ureditve varstva."Če nimajo varstva za otroka, je to zagotovljeno tudi za delavce v industriji.

Želja vseh nas je, da gre za zadnjo zaostritev ukrepov oziroma da ne bo več zapiranj države v prihodnje, ker se zavedamo kaj to pomeni za posameznika in za državo, je zaključil minister Gantar. "V tem trenutku si upam trditi, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli 26. oktobra dejansko prevesili število okuženih prevesili navzdol, da lahko z zaostritvijo ukrepov prekinemo začarani krog širjenja in nato začnemo z nadziranim sproščanjem."