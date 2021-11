Samotestiranje v šolah v veliki večini brez težav, v Solkanu incident

Šole so morale podatke o izvedenem obveznem samotestiranju na novi koronavirus s hitrimi testi v šolah, ki so ga prvič izvedli v sredo, posredovati ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Po besedah predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana naj bi bili skupni podatki znani v nekaj dneh.

Učenci in dijaki se morajo od srede v šolah trikrat tedensko obvezno samotestirali na novi koronavirus s hitrimi testi. Tisti, ki se ne bodo samotestirali in ne izpolnjujejo niti pogoja cepljenosti oz. prebolelosti, se morajo začasno izobraževati na daljavo. Zdravstveni minister Janez Poklukar in šolska ministrica Simona Kustec sta ob tem poudarila, da gre za nujen ukrep za ohranjanje odprtih šol.

Tako je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 v sredo, ko so v Sloveniji s PCR-testi potrdili skupno 3662 okužb, v starostni skupini od 5 do 14 let potrjenih 800 primerov okužbe, kar je največ izmed vseh starostnih skupin in predstavlja 21,8-odstotni delež vseh potrjenih primerov na ta dan.

Po deležu sledi starostna skupina od 35 do 44 let, v kateri je bilo potrjenih 699 okužb, kar predstavlja 19,1-odstotni delež vseh. Ostale starostne skupine so imele manj kot 15-odstotni delež. V starostni skupini dijakov in študentov, to je od 15 do 24 let, je bilo v sredo potrjenih 367 okužb, kar predstavlja deset odstotkov vseh.

Incident na OŠ Solkan

Po poročanju dopisnice 24UR Mateje Poljšak Čuk se je na OŠ Solkan danes zjutraj zgodil incident. Pred vrati šole je namreč stal oče enega od otrok z motorno žago v rokah. Oče naj se ne bi strinjal z včerajšnjim testiranjem otroka. Izkazalo se je, da je soglasje za testiranje podala le mati otroka. Po poročanju kolegice so spor rešili policisti.