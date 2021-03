Pedagoški delavci za vzpostavitev skupine, ki bi oblikovala ukrepe za delo šol in vrtcev

V odprtem pismu Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije opozarja na neustrezno ravnanje in odločitve šolske politike, ki krojijo polje vzgoje in izobraževanja vse od začetka epidemije. Ugotavljajo, da v vsem tem času šolski politiki ni uspelo vzpostaviti kompetentne ekspertne skupine, ki bi na ravni države lahko vodila dialog z vladno svetovalno skupino o sorazmernih in pedagoško sprejemljivih ukrepih na področju vzgoje in izobraževanja. Prav tako niso pripravili dovolj operativnih modelov izobraževanja na daljavo ter niso zagotovili ustreznih mehanizmov za sprotno in dovolj zanesljivo zbiranje empiričnih podatkov, ki bi omogočali vpogled v to, kako kakovostno zmorejo cilje in standarde znanja dosegati šole v različnih občinah in regijah ter v državi.

Vladi očitajo tudi, da ni ustrezno prilagodila formalnopravnih dokumentov ter da ni niti strokovni niti širši javnost predstavila kakršne koli izhodne strategije.

"Še toliko bolj nesprejemljivo je ob vsem zapisanem opazovati, kako politični vrh ministrstva pristaja na to, da je slednje postalo benigna institucija, ki v rokah trenutne oblastniške arogance in avtoritarnosti le nemo opazuje poseganje v izobraževalni sistem in šolsko operativo," so pri Zvezi zapisali v odprtem pismu.

Posebej kritični so tudi do komunikacije ministrstva z dijaki, ki so neuspešno pozvali k pogovoru z ministrico, ter do zamenjav ljudi na najvišjih funkcijah,"ki bi jih morali – še zlasti v teh razmerah – zasedati najkompetentnejši strokovnjaki za vzgojno-izobraževalni sistem".