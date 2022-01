Pediatri opozarjajo na preobremenjenost: Sistem tak, kot je, je nevzdržen

Kot je dejal pediater Denis Baš , so pediatri v zadnjih dneh močno obremenjeni, predvsem na račun vprašanj o izolacijah in karantenah ter naročanja na PCR-testiranje. Skrbi jih, da bi zaradi velike količine klicev in sporočil spregledali koga, ki njihovo pomoč nujno potrebuje. Odločevalce zato pozivajo k spremembam, starše pa k potrpežljivosti.

Od 100 do 150 vprašanj na ambulanto dnevno

Primarni pediatri in šolski zdravniki se zaradi številnih okužb z novim koronavirusom med mlajšo populacijo soočajo z ogromnim številom telefonskih klicev in elektronske pošte. Na ambulante je dnevno naslovljenih od 100 do 150 vprašanj, večinoma o izolacijah in karantenah ter za naročanje na PCR-testiranje, je pojasnil Baš, ki je predsednik sekcije primarnih pediatrov pri združenju za pediatrijo.

Gre za delo, ki je po njegovih besedah administrativne narave, "lahko bi rekli, da je v veliki meri nepotrebno, če bi bilo to z nekimi jasnimi navodili skomunicirano do staršev". Ob tem pediatre skrbi, da se otroci, ki res potrebujejo pomoč in pregled, v taki množici težko "prebijejo" do zdravnika in bi zaradi tega lahko prišlo tudi do zapletov.

Baš: Sistem tak, kot je, je nevzdržen

Ljudi zato prosijo za potrpežljivost, odločevalce pa pozivajo, da spremenijo sistem, "ker tak, kot je, je nevzdržen". Po njegovi oceni vse stvari, ki jih sedaj počnejo, delajo zaradi covidnih potrdil o prebolelosti, za katere ne vedo, koliko časa bodo ljudem sploh prišla prav. Ob vseh obremenitvah se jim to zdi nesprejemljivo, je poudaril.

Sprašujejo se tudi o smiselnosti potrjevanja vseh pozitivnih rezultatov hitrega testiranja še s PCR-testom. Kot je dejal Baš, smo v položaju, ko se bomo v nekem času vsi srečali z omikronom. "Ali je sploh še smiselno, da vse te otroke pošiljamo na drage preiskave, ki so v bistvu samo zaradi neke kode," se je vprašal. Opomnil je, da k sreči okužba pri otrocih in tudi pri večini cepljenih odraslih poteka v blagi obliki.