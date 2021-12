Pediatrična stroka o poteku covida-19 pri otrocih in o cepljenju

Ema je priporočila cepljenje otrok, starih od pet do 11 let, s cepivom podjetja Pfizer.

Na izjavi so spregovorili dr. Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike, glavna sestra Pediatrične klinike Marinka Purkart in dr. Tadej Avčin, predstojnik Službe za alergologijo in revmatologijo ter klinično imunologijo.

Pokorn je uvodoma pojasnil, da se letošnjo jesen novi koronavirus intenzivneje širi med otroško populacijo. Po podatkih NIJZ so lani od septembra do decembra zabeležili nekaj več kot 4000 okužb pri otrocih, letos je ta številka bistveno večja. Na Pediatrični kliniki je bilo do zdaj hospitaliziranih več kot 80 otrok, pri katerih je bila potrjena okužba z novim koronavirusom.

Glede cepljenja je Pokorn ocenil, da je varnostni profil cepiva dober. Kot je navedel, so pri otrocih, starih od 5 do 11 let, v kliničnih študijah zabeležili manj neželenih učinkov, kot pri starejših od 12 let. Glede na podatke iz drugih držav in bolezenskih stanj, ki jih lahko povzroči covid-19 pri otrocih, pediatrična stroka priporoča cepljenje otrok, še predvsem tistih, ki imajo kronične bolezni. "Sam zadržkov nimam. Upam, da bomo lahko prihodnji teden začeli s cepljenjem na naši kliniki. Beležimo precejšen interes za cepljenje," je dodal Pokorn.

Evropska agencija za zdravila je pretekli teden priporočila razširitev uporabe cepiva proti covidu-19 podjetij Pfizer/BioNTech na otroke, stare od pet do vključno 11 let. Za mlajše otroke priporoča manjši odmerek cepiva kot za ostale. Odmerek naj bi tako vseboval le 10 namesto običajnih 30 mikrogramov. Enako kot starejši pa naj bi ga tudi mlajši otroci prejeli z injekcijo ter dvakrat, in sicer v razmaku treh tednov. Cepivo Comirnaty je Ema za stare 12 let in več odobrila že pred časom.