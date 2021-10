Peking zavrnil poročilo ameriških obveščevalcev in ZDA pozval, naj preneha z napadi

Urad ameriškega direktorja nacionalne obveščevalne službe (ODNI) je pred kratkim objavil posodobljeno poročilo o izvoru novega koronavirusa. Kot najverjetnejša vzroka za širjenje virusa navajajo prenos iz živali na človeka in uhajanje iz laboratorija, vendar si analitiki niso enotni, kateri scenarij je najbolj verjeten in ali je sploh mogoče narediti končno oceno. Poročilo zavrača domnevo, da je bil koronavirus ustvarjen kot biološko orožje. Tokratno poročilo ameriških obveščevalcev je posodobljena verzija 90-dnevne revizije, ki jo je avgusta objavila administracija ameriškega predsednika Joeja Bidena .

Peking se je na novo ameriško poročilo ostro odzval in ga označil za "političnega in lažnega". Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Wang Wenbin je v nedeljo poudaril, da Kitajska nasprotuje ugotovitvam poročila. "Ne glede na to, kolikokrat je bilo to poročilo že objavljeno in koliko verzij je izmišljenih, to ne spremeni dejstva, da je v celoti politično in lažno."

Dodal je še, da je dejstvo, da so bile obveščevalne agencije tiste, ki so raziskovale izvor virusa, jasen dokaz politizacije. Pozval je ZDA, naj "preneha napadati in blatiti Kitajsko".

Na tokratno poročilo se je že včeraj odzvalo kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu. Zapisali so: "Poteze ZDA, da se zanašajo na svoj obveščevalni aparat namesto na znanstvenike, ki bi izsledili izvor covid-19, so popolna politična farsa. Vsekakor podpiramo znanstveno utemeljene raziskave in bomo še naprej aktivno sodelovali, toda odločno nasprotujemo poskusom politizacije tega vprašanja."

Mednarodna skupnost je Peking večkrat pozvala, naj omogoči novo preiskavo izvora virusa, saj je do zdaj odobril le obisk strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije, ki pa niso uspeli ugotoviti, kako in kdaj je virus prvič izbruhnil. Toda kitajske oblasti se novim preiskavam upirajo in trdijo, da so pozivi po zagotovitvi dodatnih podatkov politično motivirani.