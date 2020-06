Pekinške oblasti: Razmere v prestolnici so izjemno resne

Razmere v kitajski prestolnici se zaostrujejo. Število novih okužb, povezanih z izbruhom koronavirusa na eni od tržnic, hitro narašča, oblasti pa so uvedle karanteno za več kot 20 stanovanjskih sosesk. V enem dnevu so opravili 76.000 testiranj, razkužili pa več kot 30.000 restavracij in t. i. 'mokrih tržnic' po vsem mestu.

Kitajska je v zadnjem dnevu zabeležila 40 novih okužb s koronavirusom, od tega 27 v Pekingu, kar med lokalnim prebivalstvom vzbuja strah pred drugim valom. Pekinške oblasti so trenutne razmere v mestu opisale kot "izjemno resne". Za več kot 20 tamkajšnjih stanovanjskih sosesk so odredile karanteno in jih obkrožile s kontrolnimi točkami. Prebivalcem na dom vsak dan dostavljajo hrano in zdravila, poroča Guardian. Vsem tesnim stikom že diagnosticiranih primerov so prepovedali zapustiti mesto. V ponedeljek so zaprli tudi vsa športna prizorišča. Testirali so igralce in trenerje enega od pekinških nogometnih klubov in jim prepovedali nadaljnje treninge. Klub se namreč nahaja na območju, kjer je znova izbruhnil virus.

Doslej so v prestolnici potrdili 106 okužb, od tega 27 včeraj. Večina primerov je povezanih s tržnico mesa, zelenjave in sadja Šinfadi, ki jo je od 30. maja obiskalo več kot 200.000 ljudi. Nekatere kitajske province so že uvedle omejitve za prebivalce Pekinga. Oblasti v Šanghaju so odredile obvezno 14-dnevno karanteno. Več kot 8.000 delavcev, zaposlenih na omenjeni tržnici, so testirali in namestili v posebne objekte, kjer bodo prestajali karanteno. Oblasti so razkužile ostale pekinške t. i. 'mokre tržnice' in več kot 30.000 restavracij.

Pekinške oblasti so v nedeljo testirale več kot 76.000 ljudi. FOTO: AP