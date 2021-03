Pet premierjev, med njimi tudi Janša, zahteva vrh EU glede dobave cepiv

Pismo s petkovim datumom je naslovljeno na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen , objavljeno pa je bilo danes in ga navajajo številni tuji mediji. V kabinetu Janeza Janše so pismo potrdili in dodali, da bo to že v kratkem objavljeno tudi na njihovi spletni strani.

"Podatki o testih danes zamujajo, zato bomo objavili vse skupaj popoldan," so prek Twitterja sporočili s Covid19 Sledilnika, kjer običajno prvi objavijo podatke o opravljenih testih in potrjenih okužbah za posamezni dan.

V minulih dneh so namreč ugotovili, da dobava cepiv članicam EU s strani farmacevtskih podjetij ni v skladu z dogovorjenim ključem delitve na osnovi števila prebivalcev. Če se bo to nadaljevalo, bodo med državami do poletja nastale velike neenakosti, poleg tega pa to "ni le v nasprotju z našim dogovorom, ampak tudi z duhom evropske solidarnosti".

Pismo sledi glavnim poudarkom petkove novinarske konferenceSebastiana Kurza, na kateri je ta določene države EU obtožil, da kot na nekakšnem "bazarju" sklepajo tajne ločene pogodbe o dobavi cepiv s farmacevtskimi podjetji, zaradi česar cepiva niso enakomerno porazdeljena med članicami.

Do tega naj bi prihajalo kar v okviru t. i. usmerjevalnega odbora EU za cepiva. Za katere države točno gre, Kurz ni povedal, je pa kot primera navedel, da bo Malta do konca junija glede na število prebivalcev prejela trikrat več cepiva kot Bolgarija, Nizozemska pa dvakrat več kot Hrvaška.

Janša je v petek poobjavil Kurzove tvite na to temo in dopisal, da "je to pomembno" ter da"je neenakopravna obravnava povsem nesprejemljiva". V Evropski komisiji so medtem v petek te navedbe zavrnili, prav tako pa jih je zavrnilo avstrijsko ministrstvo za zdravje in zatrdilo, da so pogajanja o porazdelitvi cepiv"uravnotežena in pregledna".

Kot je za javni radio Ö1 poudarila generalna sekretarka na ministrstvuInes Stilling, to nikakor ni bazar, ampak imajo prav vse države članice, vključno z Avstrijo, možnost, da pokupijo proste zaloge cepiv – zaloge, ki naj bi teoretično pripadle neki drugi članici, a jih ta ne porabi oziroma se jim prostovoljno odpove, npr. zaradi stroškov.

Poleg tega so imele, kot je še spomnila, v pogajanjih lani poleti vse države možnost, da povedo, koliko določenega cepiva želijo prejeti. Pri tem so načeloma resda sledili porazdelitvi odmerkov glede na število prebivalcev, a države so se odločile za zelo različne količine različnih cepiv. Pri tem pa nikakor ni šlo za načelo, da več dobi tisti, ki prej pride ali je bolj glasen, je zatrdila Stillingova.

Avstrijska tiskovna agencijaAPA sicer ugotavlja, da so med petimi državami, katerih voditelji so podpisali petkovo pismo, tri takšne, ki so doslej dejansko prejele precej manj cepiva glede na velikost prebivalstva od povprečja unije. To so Bolgarija, Češka in Latvija, medtem ko število dostavljenih odmerkov cepiva v Avstriji in Sloveniji ustreza njunemu prebivalstvu.

Hrvaški premier Andrej Plenković se pismu peterice kolegov ni pridružil, čeprav je Hrvaška po količini dobavljenih cepiv na število prebivalcev med najslabšimi v uniji, še izpostavlja APA in dodaja, da je Plenković v petek celo kritiziral Kurzove izjave, češ da gre pri vsej stvari preprosto za to, katera država je naročila cepivo pri katerem proizvajalcu.