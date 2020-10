Ne ponavljajmo napak. Kaj se lahko naučimo od Izraela?

1. Ne odpirajte šol, če je število dnevnih primerov okuženih visoko in je tudi stopnja okužb visoka. To bo namreč spodbudilo nadaljnji val, šolanje pa bo vseeno neučinkovito zaradi številnih karanten otrok in učiteljev.

V Izraelu so od začetka pandemije koronavirusa zabeležili 282.872 okuženih, trenutno je okuženih 61.050 oseb, 847 ali odstotek okuženih pa ima resne zdravstvene težave. Izraelski znanstvenik z inštituta Weizmann Eran Segal je opisal, kaj so v Izraelu naredili narobe, kaj je povzročilo drugi val ter ali zapiranje države deluje?

Ko se je število okuženih v Izraelu povzpelo na 1500 na dan, kar je bilo veliko več kot v prvem valu, je vlada uvedla omejitve zbiranja, po katerih so zaznali stabilnost, za katero so vsi rekli, da je previsoka in krhka. In dejansko je bila krhka, saj se je žal krivulja obrnila navzgor. Sprožilec pa je bilo odprtje šol. Najprej se je to pokazalo pri ortodoksni populaciji, mlajših fantih, kjer se je le sedem do deset dni po odprtju šol stopnja pozitivnih primerov povečala s pet na 25 odstotkov. Dva tedna pozneje se je izbruh pri mladih razširil na starejšo ortodoksno populacijo. Širitev okužb je seveda dosegla tudi ortodoksne ženske. In čeprav je bila stopnja pozitivnosti pri njih nižja, je bila vseeno še vedno zelo visoka, nad 20 odstotkov v večini starostnih skupin.

Odprtje šol v splošni populaciji je prav tako povzročilo nadaljnje izbruhe. Ugotovili so veliko primerov, veliko učiteljev in več deset tisoč otrok je bilo v karanteni, tako da je bilo šolanje neučinkovito, hkrati pa je povzročilo nadaljnje izbruhe. Zato ni presenetljivo, da so se začeli kopičiti kritični primeri v bolnišnicah. Okoli sredine julija, ko je bilo kritično bolnih 200, se je pojavila glavna skrb, da bi število kritično bolnih naraslo na 800, kar je največja zmogljivost, ki jo je postavilo izraelsko ministrstvo za zdravje, nad katero se bo zdravstvena oskrba poslabšala.

"Glede na to smo razvili model za napovedovanje prihodnjega števila kritično bolnih oseb, ki jih pričakujemo v bolnišnicah," je pojasnil Segal. "Najprej smo se morali odločiti, kako daleč v prihodnost predvidevamo. Ugotovili smo, da je razmeroma enostavno napovedati, koliko okuženih bo kritično bolnih, saj lahko uporabimo pretekle podatke o času, ki je potreben, da nekdo kritično zboli."Izkazalo se je, da je to močno odvisno od starosti in spola, verjetnost kritičnega obolenja pa se po petih dneh od pozitivnega testiranja zmanjša tudi za več kot 50 odstotkov, je pojasnil. Na podlagi tega se je zdelo, da bi bilo razmeroma lahko napovedati število kritično bolnih za en teden vnaprej. To se tudi ujema z grobim približkom dva do tri odstotke okuženih, ki v osmih dneh postanejo kritično bolni, kot smo videli v Izraelu skozi celotno pandemijo.

Po drugi strani pa je treba za napovedovanje več kot teden dni vnaprej napovedati prihodnje okužbe, kar pa je težko ... odvisno je od vedenja ljudi, vladnih ukrepov in številnih drugih neznank. "Zato smo se odločili, da se osredotočimo na skromno nalogo napovedovanja le en teden vnaprej. Ugotovili smo, da lahko od primerov preidemo do števila novih kritičnih bolnikov. Nato smo morali modelirati stopnjo sproščanja iz kritično bolnega stanja v ozdravitev ali smrt. Te stopnje smo izvedeli iz podatkov o hospitalizaciji," je pojasnil.

Na splošno ima model dva dela in je povsem preprost. Glede na pozitivne primere covida-19 predvidevamo, koliko jih bo kritično bolnih, od tam pa prehode v stanje smrti, okrevanja in zdravljenja z ventilatorji, je pojasnil in dodal, da omenjeni model deluje "presenetljivo dobro". Od avgusta so na Twitterju objavili 14 napovedi, vedno za teden dni vnaprej. "Vsi so na mojem Twitterjevem računu, razen ene napovedi so bile vse napovedi v razponu, ki smo ga dali, s povprečno napako 17 kritično bolnih bolnikov. Ker so primeri naraščali in jih je bilo sredi julija 1500, smo z modelom ocenili tudi, koliko dnevno okuženih ljudi lahko prenese Izrael, ne da bi dosegel kapaciteto 800 kritično bolnih,"je še povedal Segal.