Petletnika na urgenci niso hoteli operirati, po 33 urah test na koronavirus negativen

Čeprav je deček ves čas tarnal o hudih bolečinah in je imel visoko vročino, so ju poslali domov, mami pa naročili, naj pokliče naslednji dan ob 14. uri, ko bodo znani rezultati testa na koronavirus.

Na pediatričnem urgentnem centru je petletnika pregledala zdravnica, ki je ocenila, da je potreben kirurški poseg. "A tukaj se vse ustavi. Ker je imel sin vročino – čeprav je bilo jasno, zakaj – mu je bilo odrejeno, da mora najprej narediti test na covid-19, šele nato lahko pride do kirurga," pove mama in doda, da so sinu sicer predpisali antibiotik, da se okužba ne bi širila naprej.

Svojo slabo izkušnjo z obravnavo na urgenci v času koronavirusa nam je zaupala družina iz Celja. Mama pripoveduje, kako sta se predprejšnji ponedeljek okoli 23. ure s petletnim sinom zaradi poškodbe noge odpeljala na urgentni center Splošne bolnišnice (SB) Celje: "Sin je na nekaj stopil, potem pa se je rana v zelo kratkem času močno vnela. Iz ure v uro je imel večjo oteklino, dobil je povišano temperaturo in neprestano je tožil, kako ga boli. Ko sem to po telefonu omenila medicinski sestri, je rekla, da če je prisotna že vročina, da je rano treba sanirati in naj prideva takoj."

Na sprejemu na urgenci so starši povedali, da sin ni okužen s koronavirusom, a so, kot pripoveduje mama, sledila nova in nova pojasnjevanja: "Pristopila je ena od sester in me vprašala, od kod mi podatek, da je otrok negativen, če izvida v računalniku še ni. Prosila sem jih, naj pokličejo v laboratorij. Sestra se je čez nekaj časa vrnila in me pred vsemi na urgenci oštela, da se jim v laboratoriju nihče ne javi in da kaj mislim, da sem, da lahko grem prek sistema ali kaj."

Po še nekaj neuspelih klicih sta se z možem odločila, da otroka odpeljeta na urgenco. "Tako ne more biti, sistem gor ali dol," pravi mama. Med potjo ji je sorodnica po telefonu sporočila, da je sinov izvid testa na covid-19 negativen, a da je to le 'neuradno', da bo trajalo še nekaj časa, da bo podatek viden v sistemu.

Izvidov ob 14. uri, kot so bili dogovorjeni, še ni bilo. Naj pokliče čez uro ali dve, je vse bolj razburjeni mami dejala medicinska sestra. In še, "naj se zavedam, da sin ne bo prišel do kirurga, dokler ne bo imel izvida, razen če je življenjsko ogrožen".

Zaključek zgodbe: petletnik je bil operiran po 21 urah čakanja na izvid, uradne rezultate testa, ki so pokazali, da deček ni okužen s koronavirusom, pa so čakali kar 33 ur.

Sledilo je novo čakanje. "Pomemben je bil samo covid-19, kako se je počutil moj otrok, ni nikogar zanimalo," jezno pripoveduje mama. Devetnajst ur in pol po tem, ko so sinu odvzeli bris na koronavirus, ju je sprejel zdravnik. "Ko je videl otrokovo nogo, je komentiral, da je jasno, da vročina ni posledica covid-19, ampak sepse. V ambulanti so naju nato obravnavali, kot da sva covid pozitivna, ampak mi je bilo vseeno, samo da se stvari končno premaknejo."

Če je potrebna hospitalizacija otroka, ki je bil obravnavan v 'covid' ambulanti, je ta mogoča, a šele, ko prejmejo negativni bris. "Do prejema rezultata izvida brisa so otroci v domači oskrbi," so zapisali v SB Celje.

So pa otroci z urgentnimi stanji že na vhodu napoteni v 'covid' ali 'necovid' ambulanto, pojasnjujejo. "Vsakemu pacientu v 'covid' ambulanti je odvzet bris na koronavirus, hitri test pa se opravi le pri pacientih, ki so kritično bolni, torej je njihovo življenje ogroženo," so sporočili iz bolnišnice.

Na voljo so tudi takšni testi, ki nam omogočajo hitrejšo diagnostiko v roku približno ene ure, vendar pa je njihova slabost to, da so dražji in jih zaradi trenutne epidemiološke slike na tržišču ni dovolj. Zato njihovo uporabo omejujemo na nujne vzorce za bolnike, ki so življenjsko ogroženi.

Z vprašanji, kako je torej z dobavo testov, 'hitrih' in 'običajnih', smo se obrnili na NLZOH.

Pojasnili so, da ločimo dve skupini testov: takšne, pri katerih ugotavljajo prisotnost virusa v kužnini, to je v nosno-žrelnem prostoru, in takšne, pri katerih ugotavljajo, ali je človek prišel z virusom v stik, tako da v krvi določajo značilna protitelesa. Pri obeh skupinah obstajajo formati, ki omogočajo 'hitro' določanje iskanega parametra.

A testi iz prve skupine, ki so trenutno na voljo, niso dovolj zanesljivi, saj je problem zlasti njihova nizka občutljivost, so pojasnili v laboratoriju.

"Največkrat se v Sloveniji uporabljajo testi, katerih izvedba – skupaj s pripravo vzorca na preiskavo – zahteva od tri do pet ur. Na voljo so tudi takšni testi, ki nam omogočajo hitrejšo diagnostiko v roku približno ene ure, vendar je njihova slabost to, da so dražji in jih zaradi trenutne epidemiološke slike na tržišču ni dovolj. Zato njihovo uporabo omejujemo na nujne vzorce za bolnike, ki so življenjsko ogroženi. Stopnjo nujnosti ocenijo zdravniki, ki obravnavajo bolnika, ki poznajo njegovo zdravstveno stanje in pridružene bolezni," so sporočili z NLZOH.

Testi iz druge skupine, s katerimi ugotavljajo, ali je oseba že prišla v stik z virusom, niso primerni za akutno obravnavo bolnika. Praviloma postanejo pozitivni šele od 5 do 14 dni po tem, ko se je bolnik okužil. Lahko pa so v pomoč pri obravnavi bolnika z netipičnim potekom bolezni oziroma pri tistih, kjer je virus iz zgornjih dihal že izginil in ga s testi za neposredno dokazovanje iz teh kužnin ne moremo potrditi.

V dečkovem primeru so morali laboratorijsko preiskavo ponoviti

Kot so staršem pojasnili v bolnišnici, je v dečkovem primeru nastala zamuda, ker "je bilo potrebno ponavljanje laboratorijske preiskave". Zakaj točno, niso povedali.

Starši so z njihovimi pojasnili, kot pravijo, delno zadovoljni. "Razumem zdravstveno osebje, da imajo navodila in da se jih morajo držati. Ampak vse to bi moralo biti do neke meje zdravega razuma. Morali bi znati oceniti, kdaj je zadeva nujna in kdaj ne. Ne pravim, da je bil moj otrok življenjsko ogrožen, lahko bi pa bil zaznamovan, izgubil palec, lahko bi okužba prešla na kost palca, na bezgavke ..." pravi mama petletnika.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar se je staršem pisno opravičil. "Sprejmeva opravičilo. Težko rečeva, kdo je sedaj tu kriv. Vesela sva, da je danes sin dobro. Se pa bojiva trenutnega, očitno res močno ohromljenega zdravstvenega sistema," še sklenejo starši.