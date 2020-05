Petmesečni brazilski dojenček se po 32 dneh kome zaradi covida-19 vrača domov

"Imel je nekaj težav z dihanjem, a zdravniki so sprva mislili, da gre za bakterijsko vnetje. A antibiotiki niso delovali in stanje se mu je poslabšalo. Z ženo sva se odločila, da pridobiva še drugo zdravniško mnenje, zato sva ga odpeljala v drugo bolnišnico, kjer so ga testirali. Šlo je za koronavirus,"je povedal oče malega Doma, Wagner Andrade.

V bolnišnici v Pro-Cardiaco v brazilski prestolnici je malček preživel 54 dni, kar 32 v umetni komi, priključen na ventilator. Še vedno ni jasno, kako se je z novim koronavirusom okužil. Njegov oče meni, da mu je morda bil izpostavljen ob obisku sorodnikov.

"Žena je opazila, da se med dihanjem pojavlja čuden zvok. Poklicala sva par zdravnikov in naročili so nama, naj posnameva video. Ko so ga videli, so nama naročili, naj ga takoj pripeljeva v bolnišnico,"je povedal Andrade.