Petrol bo pogoj PCT preverjal še pred točenjem goriva

Osebje bo na zunanjem delu prodajnega mesta šele po preverjanju pogoja PCT strankam, ki ga bodo izpolnjevale, odobrilo in omogočilo točenje goriva. Po točenju pa bodo plačilo lahko izvedle v prodajalni, so pojasnili pri Petrolu.

Še vedno bo omogočeno brezstično plačevanje brez vstopa v prodajalno, in sicer z neposrednim plačilom pri točilnem mestu z aplikacijo Na poti, z mobilno denarnico mBills in s plačilnimi karticami na Petromatih.

Kot so zapisali v Petrolu, je popolno izpolnjevanje zahtev vladne odredbe izredno zahtevno, saj zahteva angažiranje dodatnih zaposlenih, višje stroške poslovanja in predvsem spreminjanje ustaljenih navad pri kupcih. "Zaradi tega se Petrol že zdaj vsem strankam opravičuje za nevšečnosti, ki se bodo zgodile zaradi zahtev odloka. Vsekakor pričakujemo podaljšanje časa izvajanja storitve in posledično tudi težave s pretokom vozil na prodajnih mestih, saj se bodo zagotovo pojavljale daljše čakalne vrste na bencinskih servisih in pred njimi," so navedli.