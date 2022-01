PRENOS V ŽIVO: Spremenjen protokol testiranja: direktno na PCR-test samo rizične skupine

Minister za zdravje Janez Poklukar je v ponedeljek na novinarski konferenci na vprašanje o povečanem obsegu testiranj PCR povedal, da število okužb močno narašča povsod po svetu. "Če gledate podatke številnih držav, zraven piše, da to ne odraža vseh okuženih v državi, kajti v številnih tudi precej bogatejših državah sistemi ne zmorejo več vseh ustrezno stestirati." Napovedal je, da bo skladno s tem v naslednjih dneh predstavljen spremenjen protokol, ki bo zagotavljal spremembo oblike testiranja na način, da kar se da dolgo zagotavljamo PCR kot zlati standard za potrjevanje okužb. "Če bomo presegli maksimalne kapacitete, so tudi še rezervni scenariji," je dejal.

Spremenjen protokol: Rizične skupine ob simptomih covida-19 na PCR-test, ostali najprej na hitri test ali samotest

In res je danes državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar predstavil spremenjen protokol. Kot je povedal, je namen slednjega, da kljub strmemu naraščanju okužb zagotovimo vzdržen sistem v laboratorijih, ki zagotavlja prednostno dostopnost do teh preiskav za vse hospitalizirane paciente in vse paciente, ki imajo zdravstvene težave, ki potencialno zahtevajo hospitalizacijo. Vsem ostalim pa želijo omogočiti čim prejšnjo potrditev okužbe, izoliranje kužnih posameznikov in preprečiti nadaljnje širjenje virusa. Poudaril je, da se mora vsak posameznik, ki ima znake okužbe dihal, samoizolirati v času čakanja na odvzem brisa in prav tako v času čakanja na izvid.

Protokol oseb brez simptomov. To so osebe, ki danes opravljajo množično testoranje na različnih točkah. Za vse te osebe je predvideno, da se opravi HAGT pri izvajalcih oz. po principu samotestiranja. V primeru negativnega izvida rečemo, da je oseba brez okužbe, v primeru pozitivnega pa remo po protokolu na PCR-testiranje, seveda ob pogoju, da oseba dokaže, da je to testiranje opravila. Asimptomatske osebe torej za dostp do PCR testiranja nujno potrebujejo pozitivni HAGT.

Osebe s simptomi respiratorne okužbe razdelimo v dve skupini – v prvi so posebej ranljive osebe (kronični bolniki, imunokompromitirani, nosečnice in otroci). Te osebe obiščejo osebnega zdravnika, on jih naroči na PCR testiranje. Za vse ostale je predvideno, da opravijo HAGT ali samotestiranje in se v primeru, da so pozitivne, z dokazili naročijo na PCR test. Če je pri simptomatski osebi hitri test negativen, se kljub temu izolira in ostane v izolaciji do tri dni. Če se težave nadaljujejo, obvesti osebnega zdravnika in se ponovno narči na PCR testiranje. Če težave izzvenijo, pa lahko rečemo, da oseba ni okužena.

Tudi če je PCR test negativen, rečemo, da je oseba brez okužbe. V primeru pozitivnega izida se oseba izolira za 10 dni in pridobi veljavno QR kodo.

O tem, kako zelo povečan je obseg testiranj, po Vindišarjevih besedah priča dejstvo, da sta dva največja laboratorija v državi – IMI in NLZOH – v enem letu opravila 10.000 PCR testov, kar danes naredita v enem delovnem dnevu, ob tem pa zagotavljata vse mikrobiološke raziskave za vse hospitalizirane paciente.