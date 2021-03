Pfizer bo v prihodnje uporabljal BioNTechovo tehnologijo, a brez BioNTecha

Pri BioNTechu so se v izjavi za javnost odzvali zgolj z besedami, da jih veseli priznanje, ki so ga izkazali njihovi tehnologiji. Podjetji sta prvič sicer sodelovali leta 2018 pri cepivu proti gripi. prvotni sporazum pa se izteče julija letos.

"Gre za tehnologijo, ki je dokazala, da ima ogromen potencial. Trenutno smo zaradi svoje velikosti in znanja najbolje pozicionirano podjetje, tako da lahko naredimo naslednji korak naprej," je dejal Bourla. In dodal, da podjetje BioNTecha po izteku trenutne pogodbe ne potrebuje več. "Radi delamo z BioNTechom. A ni nam treba sodelovati z njimi," je Bourla dejal za Wall Street Journal.

Izvršni direktor Pfizerja Albert Bourla je ob tem dejal, da so njihovi znanstveniki s sodelovanjem z nemških BioNTechom pri razvoju cepiva proti covidu-19 pridobili za desetletje vrednih izkušenj. Sedaj pa so tako pripravljeni iti svojo pot na področju mRNA-tehnologije – brez BioNTecha, podjetja, ki je sicer izpopolnilo omenjeno tehnologijo in tudi razvilo trenutno najbolj iskano cepivo na svetu. Pfizer pa je 'vskočil' pri proizvodnji, distribuciji in trženju cepiva. Zaslužek od cepiva proti covidu-19, ki naj bi v tem letu znašal več kot 15 milijard evrov, si obe podjetji trenutno enakomerno porazdelita.

BioNTech bo do konca leta okrepil proizvodnjo cepiva proti covidu-19 na 2,5 milijarde odmerkov

Iz BioNTecha so danes še sporočili, da nameravajo s Pfizerjem okrepiti proizvodnjo cepiva proti covidu-19 na 2,5 milijard odmerkov do konca leta. Pred tem so ocenjevali, da bi do konca leta proizvedli dve milijardi odmerkov.

Pričakovano število odmerkov do konca leta bodo lahko povečali tudi zaradi izboljšanih proizvodnih procesov, odobritve uporabe šestega odmerka v steklenički in okrepitve mreže proizvajalcev in dostavljavcev.

Pomembno vlogo igra tudi proizvodnja v tovarni v mestu Marburg, kjer bodo lahko ob polnem zagonu proizvedli milijardo odmerkov letno. Prve odmerke bodo na pot poslali v drugi polovici aprila, v prvi polovici letošnjega leta pa naj bi v tej tovarni proizvedli 250 milijonov odmerkov.